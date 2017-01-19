Afrika birlikleri Gambiya sınırında

Afrika askeri birlikleri, Gambiya Devlet Başkanı Yahya Jammeh görevi bırakmadığı takdirde ülkeye girmeye hazırlanıyor. Jammeh, aralık ayındaki seçimleri kaybetmiş ancak görevi bırakmayarak OHAL ilan etmişti.

Batı Afrika birliklerinin Devlet Başkanı Jammeh’in görevi bırakmayı reddetmesinin ardından Gambiya’ya olası bir askeri müdahaleye hazırlandığı bildirildi.

Senegal’in liderliğindeki Afrika ülkeleri, BM Güvenlik Konseyi’ne Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) askeri müdahalesine onay vermesi yönünde bir talep iletmişti. Çok sayıda Afrika ülkesi Jammeh’e tanınan sürenin sonuna yaklaşılırken Gambiya sınırına asker konuşlandırdı.

Misyonda yer alan ülkeler arasında bulunan Gana, Gambiya ve Nijerya’ya 205 savaşçı birlik gönderdi, hava kuvvetlerini de Senegal’e konuşlandırdı.

Gambiya ordusu savaşmayacak

Askeri müdahale olasılığı arttıkça Gambiya Kara Kuvvetleri Komutanı, askerler sınırı geçtiği takdirde askerlerine diğer Afrika kuvvetlerine karşı savaşma emri vermeyeceğini açıkladı.

ECOWAS üyesi olmayan Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Abdel Aziz ise Senegal lideri Macky Sall ile görüşmek üzere Senegal’e uçtu.

“Allah’ın izniyle 1 milyar yıl yöneteceğim”

Darbeyle göreve geldikten sonra “Allah’ın izniyle ülkeyi 1 milyar yıl yöneteceğini” söyleyen ve 22 yıldır görevde olan Jammeh, 1 Aralık’taki seçimleri muhalif aday Adama Barrow’a karşı kaybetmişti. Ancak seçim komisyonunun “dış güçlerin” etkisinde olduğunu söyleyerek mahkemeye başvuran ve görevi bırakmayı reddeden Jammeh, ülkede OHAL ilan etmişti.

Barrow’un bugün göreve gelmesi planlanıyordu. Barrow’un sözcüsü, göreve başlayamasa da törenin en azından Dakar’daki Gambiya Büyükelçiliği’nde yapılacağını duyurdu.