Kıbrıs

Zorlu Töre, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’yü ziyaret etti

6 Eylül 2019

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre,  İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’yü ziyaret etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, İnönü’nün ulusal mücadele tarihinde büyük öneme sahip olduğuna işaret etti.

1958 yılında ilk panayırın da eski ismiyle Sinde Köyünde yapıldığını hatırlatan Töre, “O gün bugündür bu gelenek devam ediyor… Yine ulusal direnişte İnönü Köyünde Volkan Teşkilatının temeli atıldı… Köy ismini de İsmet İnönü’den aldı” dedi.

Köyün sorunlarına da değinen Töre, su konusu ve  tapu sorunun bunlardan bazıları olduğunu kaydetti.

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de, köyün bazı sorunlarını aktardı; yardım talebinde bulundu.

Köye gelen suyun asbestli borulardan transfer olduğunu aktaran Öncü, gençlerin göçünü engellemek adına sosyal konut projesinin hayata geçmesi gerektiğini dile getirdi.

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