Ziraat Mühendisleri Odası’ndan tarım için acil reçete

Ziraat Mühendisleri Odası, devletin sadece elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul destek sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, konuyla ilgili açıklamasında, sebze, meyve ve hayvansal ürün (Süt ve süt ürünleri, et ve yumurta) fiyatlarında kat ve kat meydana gelen artışın sebeplerini (gübre, mazot, elektrik, işçilik v.b) ve devletin yapması gereken acil önlemleri sıraladı.

Ziraat Mühendisleri Odası’nın önerdiği acil önlemler şöyle:

“Tarımsal amaçlı kullanılan elektrik enerjisi fiyatlarında kilovat başına uygulanan 10 kuruş desteğin (12 yıldır bu destek miktarı değişmedi) kilovat başına %40’a çıkarılması gerekir. Sebze, meyve üretimi ve hayvancılıkta sütün sağılması, soğutulması, yem yapımında elektrik enerjisi kullanan üreticinin bir nebze olsun ayakta kalabilmesi için bu destek gereklidir. Ayrıca yenilenebilir enerji (güneş enerjisi) kurulumlarında kotanın geçmişte üretim odaklı olarak verilmemesi ( GSM operatörlerine, bankalara, inşaat şirketlerine, ithal gıda depoları, öğrenci yurtlarına, havuzlu villalara v.b) nedeni ile gerek sulama kuyularına, gerekse hayvancılık işletmelerine şu an kotanın dolduğu gerekçesi ile yenilenebilir enerji kurulumu izni yetkililer tarafından verilmemektedir. Yenilenebilir enerji kurulumu için geriye kalan kotanın sadece üretim odaklı verilmesi ve ilgili tüzüğün bu şekilde güncellenmesi elzemdir.

Yine tarımda kullanılan akaryakıt desteğinin güncellenerek, üreticilere alan bazlı verilen mazot desteği miktarının 1.1 tl/litreden, litre başına desteğin %10 olarak güncellenmesi gereklidir. Hayvancılıkta kullanılan kaba yemin üretilebilmesi için hasadına bugünlerde başlanacak olan sano, silaj ve yaklaşık bir ay sonra hasadına başlanacak olan tahılda, en büyük girdi olan mazotun desteklenmesi üretimin sürdürülebilirliği ve üreticinin girdi maliyetlerinin azaltılması açısından önemlidir”

Uluçam, devletin sadece elektrik ve mazot konusunda üreticiye makul destek sağlayabilirse üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini, aksi takdirde birçok üreticinin üretimden kopacağını vurguladı.