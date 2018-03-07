Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu yapılıyor

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) 45. Dönem Genel Kurulu bugün yapılıyor.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tüm dünyada ve ülkede gıda güvenliği konusunda bilincin artmasıyla ziraat mühendisliğine olan ilginin de arttığını belirtti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genel Kurulun açılış konuşmalarını ZMO Başkanı Mehmet Ecilasun, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Selcan Akyel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali yaptı.

ERCİLASUN

ZMO Başkanı Mehmet Ercilasun, ziraat mühendisliğinin geleceğin mesleği olduğunu söyledi.

Ercilasun, gıda güvenliği konusunun daha sık gündeme gelerek tartışılmasıyla, bu konuda yapılan çalışmaların artmasıyla birlikte ziraat mühendisliğine ilgilinin de arttığını kaydetti.

Ülkedeki devlet kadrolarındaki boş ziraat mühendisi kadrolarının doldurulması gerektiğini söyleyen Ercilasun, kadroların doldurulmasının gıda güvenliğinin sağlanmasına, etkin kontrol ve denetim yapılmasına katkısı olacağına inanç belirtti.

Ercilasun, 2020 yılında ziraat mühendisi açığının artacağını dile getirerek, bu konuda önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Oda Başkanı Ercilasun, yeni dönemde başkanlığa talip olduğunu söyleyerek, iki yıllık görev süresinde yaptıkları faaliyetleri anlatan bir sunum yaptı.

AKYEL

ZMO’nun bağlı bulunduğu Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Selcan Akyel de genel kurulda bir konuşma yaptı.

Akyel, 400’e aşkın üyesiyle odanın insan ve insan sağlığına dokunan kamu yararı adına önemli bir misyonu bulunduğunu söyleyerek, başarılı bir dönem geçirildiğini, yeni dönemin de bugün seçileceğini kaydetti.

Mesleğin ileriye taşınması, başarılı çalışmalar yapılmasının sadece yönetim kurulunun görevi olarak algılanmaması gerektiğini belirten Akyel, üyelerin de odaya katkı yapması ve sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ziraat mühendisliğinin hem geleceğin hem de geçmişin mesleği olduğunu söyleyerek, tüm dünyada ve ülkede gıda güvenliği konusunda bilincin artmasıyla ziraat mühendisliğine olan ilgilinin de arttığını belirtti.

Şahali, odanın iç ve dış ilişkilerle ilgili çalışmalarını saygıdeğer bulduğunu söyleyerek, yaşanan gelişmelerin takip edilmesi ve toplumla ilişki kurulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bakanlık olarak ZMO ile ilişkilerine önem verdiklerini kaydeden Şahali, bakanlığın odayı en önemli çözüm paydaşlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Üretimin verimli olması ve standartların belirlenmesinin oda aracılığıyla gerçekleştiğini belirten Şahali, her türlü desteği vermeye ve birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.