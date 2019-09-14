Zimbabve’nin eski devlet başkanı Mugabe için cenaze töreni: Stadyumun dörtte biri doldu

Zimbabve’yi 37 yıl yönettikten sonra 2017’de istifaya zorlanan ve 93 yaşında görevi bırakan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için başkent Harare’deki ulusal stadyumda cezane töreni düzenlendi.

6 Eylül’de tedavi gördüğü Singapur’da hayatını kaybeden Mugabe’nin cenaze törenin Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurdu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise törende “Anavatanımız ağlıyor” diye konuştu.

Törene katılan 10’dan fazla Afrikalı lider, Mugabe’den “bağımsızlık kahramanı” olarak bahsetti ve onun hayatını Zimbabve halkına adamış olduğunu söyledi.

Zimbabve’de ekonomik kriz yaşanıyor ve çoğu Zimbabveli yüksek enflasyon ve işsizlik rakamlarından, devrik lider Robert Mugabe’yi sorumlu tutuyor.