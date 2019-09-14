Dünya

Zimbabve’nin eski devlet başkanı Mugabe için cenaze töreni: Stadyumun dörtte biri doldu

14 Eylül 2019

Zimbabve’yi 37 yıl yönettikten sonra 2017’de istifaya zorlanan ve 93 yaşında görevi bırakan eski Devlet Başkanı Robert Mugabe için başkent Harare’deki ulusal stadyumda cezane töreni düzenlendi.

6 Eylül’de tedavi gördüğü Singapur’da hayatını kaybeden Mugabe’nin cenaze törenin Afrikalı bazı liderler katılırken, Zimbabveliler 60 bin kapasiteli stadyumun ancak dörtte birini doldurdu.

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ise törende “Anavatanımız ağlıyor” diye konuştu.

Törene katılan 10’dan fazla Afrikalı lider, Mugabe’den “bağımsızlık kahramanı” olarak bahsetti ve onun hayatını Zimbabve halkına adamış olduğunu söyledi.

Zimbabve’de ekonomik kriz yaşanıyor ve çoğu Zimbabveli yüksek enflasyon ve işsizlik rakamlarından, devrik lider Robert Mugabe’yi sorumlu tutuyor.

Etiketler

İlgili Makaleler

Japonya’da Fukuşima nükleer felaketini çözmek için aranan genç kahraman bulundu

14 Eylül 2019

Trump, Usame Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’in öldürüldüğünü doğruladı

14 Eylül 2019

Brexit’in mimarı eski Başbakan David Cameron: İngiltere yeniden referanduma gidebilir

14 Eylül 2019

Eli Cohen: Netflix’in The Spy dizisinde Mossad adına Suriye’de çalışan casusunun gerçek öyküsü nedir?

14 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı