Zeytin ağaçlarıyla ilgili işlemlerde izinler artık Tarım Dairesi'nden alınacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 30, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Zeytin ağaçlarıyla ilgili işlemlerde izinler artık Tarım Dairesi’nden alınacak

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Tarım Dairesi, zeytin ağaçlarıyla ilgili bölge kaymakamlıklarından alınan izinlerin artık Tarım Dairelerinden alınması gerektiğini duyurdu

Tarım Dairesi, zeytin ağaçlarıyla ilgili bölge kaymakamlıklarından alınan izinlerin artık Tarım Dairelerinden alınması gerektiğini duyurdu

Tarım Dairesi, zeytin ağaçlarının derin kesilmesi, sökülüp taşınması ve gençleştirme budaması yapılmasının izne tabi olduğunu belirterek, zeytin ağaçlarıyla ilgili bölge kaymakamlıklarından alınan izinlerin artık Tarım Dairelerinden alınması gerektiğini duyurdu.


Tarım Dairesi, başvuruların en yakın Tarım Dairesine yapılması gerektiğini belirtti.

Daireden yapılan açıklamada, zeytin ağacı, zeytin ve zeytin ürünlerinin yönetimi, korunması ve sınıflandırılması, zeytin ağacı varlığının korunması ve ıslahı ile ilgili kuralların 26 Haziran 2023’te kabul edilip yürürlüğe giren “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası”nda belirlendiği anımsatıldı.

İzinsiz yapılacak her müdahalenin cezai ve hukuki işleminin söz konusu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, yasa ve hukuki işlemler konusunda Tarım Dairelerinden bilgi alınabileceği ifade edildi.

Açıklamada, üreticilerin, istenmeyen hukuki sonuçlarla karşılaşılmaması adına dikkatli olması ve hassas davranması istendi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:ağaçizinkorumaTarım Dairesizeytin
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar