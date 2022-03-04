Zelenskiy’den Avrupa’ya: Biz düşersek siz de düşersiniz

Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Zelenskiy Avrupa'ya seslendi. Zelenskiy, "Biz d\u00fc\u015fersek siz de d\u00fc\u015fersiniz" dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nUkrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Zelenskiy, Avrupa'ya seslendi.\r\n\r\nZelenskiy, Ukrayna halk\u0131n\u0131n t\u00fcm g\u00fcc\u00fcyle m\u00fccadele etti\u011fini s\u00f6yledi ve "Ukrayna y\u0131k\u0131l\u0131rsa Avrupa y\u0131k\u0131l\u0131r." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nZelenskiy, "E\u011fer biz kazan\u0131rsak bu \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir zafer olacakt\u0131r." diye de s\u00f6zlerine ekledi.\r\n\r\n\r\n