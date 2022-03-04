limon online






Dünya

Zelenskiy’den Avrupa’ya: Biz düşersek siz de düşersiniz

4 Mart 2022
Zelenskiy







Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Avrupa’ya seslendi. Zelenskiy, “Biz düşersek siz de düşersiniz” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa’ya seslendi.




Zelenskiy, Ukrayna halkının tüm gücüyle mücadele ettiğini söyledi ve “Ukrayna yıkılırsa Avrupa yıkılır.” açıklamasını yaptı.



Zelenskiy, “Eğer biz kazanırsak bu çok büyük bir zafer olacaktır.” diye de sözlerine ekledi.



Etiketler
4 Mart 2022


Başa dön tuşu