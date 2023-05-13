Zelenskiy ve Meloni Roma’da savaşı görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, savaşta gerektiği sürece Ukrayna’ya desteklerinin devam edeceğini belirtirken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Ukrayna’dan 200 bin çocuk kaçırıldığını söyledi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat 2022’de başlattığı savaşın ardından ilk kez Roma’yı ziyaret eden Zelenskiy ile başbakanlıktaki 70 dakika kadar süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Meloni, “İtalya, Rusya’nın acımasız ve haksız saldırısının mağduru olan Ukrayna’nın bütünlüğüne desteğini gösterdi. İtalya bunu sürdürmek istiyor. İtalya, Ukrayna’ya 360 derecelik desteğini gerektiği sürece ve ötesinde vermeye devam edecek.” dedi.

“Diplomatik çözümden yanayız”

Başbakan Meloni, Ukrayna’nın zaferine bahse girdiklerini dile getirerek, “Ukrayna’nın müzakerelere sağlam bir pozisyonda girebilmesi için askeri destek de olmak üzere destek sağlamayı sürdüreceğiz. Bu önemlidir çünkü herhangi bir teslim pozisyonuyla barış sağlanamaz.” diye konuştu.

Moskova’ya, güçlerini Ukrayna’dan çekmesi çağrısında bulunan İtalya Başbakanı, “Barış, ancak Rusya düşmanlıklarını durdurursa o zaman sağlanabilir. İşgali barış gibi anacak kadar ikiyüzlü değiliz. Ukrayna’ya adil olmayan bir barış dayatılamaz. Herhangi bir barış anlaşması bu halk tarafından benimsenmelidir ve İtalya bu çabalara katkı yapmaya devam edecektir.” ifadesini kullandı.

Meloni, diplomatik çözümden yana olduklarını ve Zelenskiy’nin 10 maddelik barış formülünü de desteklediklerini vurguladı.

Kiev’e geçen şubatta gittiğini söyleyen Meloni, “Bugün buradan net ve sade bir mesaj çıkıyor. Ukrayna’nın geleceği barış ve özgürlüktür ve bir Avrupa geleceği olmalıdır, bu konuda başka bir çözüm yoktur. Ben, Ukrayna’nın kazanacağına ve güçlü şekilde yeniden doğacağına ikna olmuş durumdayım.” dedi.

Başbakan Meloni, kendileri açısından Ukrayna’nın Avrupa Birliği’ne (AB) girişini desteklemenin bir yükümlülük olduğunu dile getirerek, “Onlar bizim özgürlüğümüzü savunmak için de fedakarlık yapıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy’den, kaçırılan Ukraynalı çocuklara yönelik çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise İtalya’ya kendilerine verdiği destekten ve Ukraynalı göçmenleri ağırlamasından ötürü teşekkür ederek, İtalya’nın desteğini hiç unutmayacağını söyledi.

Zelenskiy, gece yarısından sabaha kadar olan sürede saldırıların sürdüğünü ifade ederek, “7 saatlik sürede altyapımızı yok etmek için kullanılan 17 İran İHA’sını düşürdük. Bu Rus saldırganlığıdır. Ukrayna, herhangi bir bombalı saldırıya maruz kalmadığında güvende olacaktır.” dedi.

Volodimir Zelenskiy, Meloni ile görüşmelerinde askeri alandaki işbirliğine değindiklerini belirterek, “Askeri alanda güvenliği de ele aldık, hava savunmamızla ilgili birkaç önemli karar var.” diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna olarak bir barış planı sunduklarını anımsatarak, “Ukrayna, savaşı bitirmek için bir barış formülü önerdi ancak Rusya barış istemediği için buna füze ve topçu atışlarıyla karşılık verdi.” ifadesini kullandı.

“Ukrayna’dan 200 bin çocuk kaçırıldı. Kaçırılan çocuklara ne olacağını bilmiyoruz. Bu çocukları geri almamız gerekiyor.” diyen Zelenskiy, bu çocukların Ukrayna’ya dönmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı, AB’nin kendileri için çok önemli olduğunu ve birliğe katılmak için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Zelenskiy, NATO Zirvesi’nden de bazı beklentileri olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha sonra Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmek üzere Roma’ya komşu Vatikan Şehir Devleti’ne gitti.

Diğer yandan, İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy’nin İtalya ziyareti sürerken aralarında İtalya İçişleri Bakanlığı da olmak üzere bazı devlet kurumlarının internet siteleri “NoName057” isimli Rus bilgisayar korsanlarının siber saldırısına maruz kaldı.

Zelenskiy’nin İtalya ve Vatikan’daki temaslarını tamamladıktan sonra yarın Almanya’ya geçmesi bekleniyor.