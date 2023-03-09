Zelenskiy, Rusya’nın bu geceki saldırılarında ölü ve yaralıların olduğunu söyledi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Zelenskiy, Rusya’nın bu geceki saldırılarında ölü ve yaralıların olduğunu söyledi

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülke geneline düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece ülke geneline düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Ukrayna geneline füze saldırılarının düzenlendiğini hatırlattı.

Rus ordusunun saldırılarının kritik öneme sahip altyapıyı ve konutları hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, “Ne yazık ki yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.


Zelenskiy, tüm hizmet birimlerinin görev başında olduğunu aktararak “Enerji sistemi faaliyeti yeniden canlandırılıyor, tüm bölgelerde kısıtlamalar uygulandı.” ifadesini kullandı.

“Düşman 81 füze fırlatarak Ukraynalıları yine korkutmaya çalıştı ve acınası taktiklerine geri döndü. İşgalciler yalnızca sivilleri terörize edebilir. Yapabildikleri tek şey bu.” diyen Zelenskiy, ancak bu saldırıların onlara yardım etmeyeceğini ve tüm eylemlere cevap vereceklerini kaydetti.

Rusya, ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Zalujnıy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.

“Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.” diyen Zalujnıy, Rus güçlerinin ayrıca saldırılarda 8 Şahid insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktardı.

Zalujnıy, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla ve ülkenin diğer savunma birlikleriyle işbirliği yaparak 48 seyir füzesinden 34’ünü ve 4 Şahid-136 İHA’yı imha ettiğini bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın 8 hava füzesinin de hedeflerine ulaşamadığını kaydetti.

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Tags:füzeRusyasaşldırıSavaşUkraynaVolodimir Zelenskiy
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