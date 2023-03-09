Zelenskiy, Rusya’nın bu geceki saldırılarında ölü ve yaralıların olduğunu söyledi

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gece Ukrayna geneline füze saldırılarının düzenlendiğini hatırlattı.

Rus ordusunun saldırılarının kritik öneme sahip altyapıyı ve konutları hedef aldığına işaret eden Zelenskiy, “Ne yazık ki yaralılar ve ölüler var. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Zelenskiy, tüm hizmet birimlerinin görev başında olduğunu aktararak “Enerji sistemi faaliyeti yeniden canlandırılıyor, tüm bölgelerde kısıtlamalar uygulandı.” ifadesini kullandı.

“Düşman 81 füze fırlatarak Ukraynalıları yine korkutmaya çalıştı ve acınası taktiklerine geri döndü. İşgalciler yalnızca sivilleri terörize edebilir. Yapabildikleri tek şey bu.” diyen Zelenskiy, ancak bu saldırıların onlara yardım etmeyeceğini ve tüm eylemlere cevap vereceklerini kaydetti.

Rusya, ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.