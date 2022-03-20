Dünya
Zelenskiy: Putin ile müzakereye hazırım
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.
ABD haber kanalı CNN’e konuşan Zelenskiy, Putin’i kastederek, “Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.
“Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor.” ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.