Zelenskiy: Dünyayı etkilediniz, düşman panikliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna ordusunun mücadelesini övdü.

“Ordumuz 200 günde 2 binden fazla düşman tankını, 4 bin 500 zırhlı muharebe aracını, 1000’den fazla düşman topçu sistemini, 250 uçak ve 200 helikopteri, 1000’e yakın insansız hava aracını, 15 gemi ve botu, binlerce diğer düşman teçhizatını imha etti. Özellikle, düşmanlardan başarıyla kurtardığınız Harkiv bölgesinde, düşmanı başarıyla püskürttüğünüz Donetsk bölgesinde. Bugün herkes Ukrayna’nın kuzeyinde, güneyinde ve doğusundaki eylemlerinizi görüyor ve bunları not ediyor. Dünyayı etkilediniz. Düşman panikliyor. Ukrayna, ordusuyla gurur duyuyor, ona inanıyor, onun için dua ediyor ve onu bekliyor.”