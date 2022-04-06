Zelenskiy: Avrupa’nın kararsızlığına tahammül edemiyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, video bağlantısıyla İrlanda Parlamentosu’na hitap etti.

Rusya’nın gece yine Ukrayna’yı vurduğunu belirten Zelenskiy, Rus güçlerinin insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef aldığını vurguladı.

“Gıda kıtlığı olacak”

Rusya’nın ihracat için tarımsal yükleri olan gemilerin limanlardan ayrılmasına izin vermediğine dikkati çeken Zelenskiy, “Bunu neden yapıyorlar? Çünkü onlar için açlık bize, sıradan insanlara karşı bir tahakküm aracı, bir silah. Ukrayna, ihracatta dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden biri. Bu sadece açık veya açlık tehdidi ile ilgili bir konu değil. Gıda kıtlığı olacak ve fiyatlar yükselecek.” açıklamasını yaptı.

Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da yaptığı her şeyden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek, 42’nci gününde Ukrayna’da en az 167 çocuğun öldürüldüğünü aktardı.