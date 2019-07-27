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Zarrab iddianamesini hazırlayan eski savcı Bharara: Doktor, aktör, yazar, sesi olan herkes konuşmalı

27 Temmuz 2019

ABD’de Reza Zarrab aleyhindeki iddianameyi hazırlayan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, ülkesinin geleceği için sadece siyasetçi ve yorumcuların değil, herkesin konuşma hakkı olması gerektiğini ifade etti. Bharara 2017 yılında ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alınmıştı.

Bharara Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ” Başkalarına ‘Kendi işine bak’ veya ‘Çeneni kapat ve yoluna devam et’ diyen insanlardan çok sıkıldım. Sesi olan herkes konuşmalı. Ülkemiz hakkında sadece siyasetçilerin ve yorumcuların konuşması uygunsa tanrı yardımcımız olsun” yazdı.

Eski başsavcı açıklamalarına, “Siyasetçiler ve yorumcular bizi tam olarak hangi noktaya getirdi? Sesi olan her vatandaş konuşmalı ve yüksek sesle konuşmalı: Atlet. Aktör. Artist. Muzisyen. Öğretmen. Öğrenci. Kamyon şöförü. Tesisatçı. Doktor. Avukat. Yazar. Kasiyer. Kasap. İnşaatçı. Kaynakçı ve daha fazlası. Herkes.” şeklinde devam etti.

Bharara’nın paylaşımları binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenildi ve paylaşıldı.

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