Zahire ödemeleri 18 Ağustos’ta yapılıyor

Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, zahire ödemelerinin 18 Ağustos tarihinde yapılacağını açıkladı.

Adahan yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun 20-24 Haziran döneminde alımını yaptığı toplam 2,396.76 ton 2022 ürünü yerli yemlik ve tohumluk materyali arpa ile buğdayın ürün bedeli olan 13 milyon 428 bin 321 lira 50 kuruşun 18 Ağustos Perşembe günü hak sahibi üreticilerin Creditwest Bank Ltd. nezdindeki hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Adahan, TÜK’ün 20 Haziran tarihinden itibaren alımını yaptığı zahirenin, ürün bedellerini hak sahibi üreticilere ödemeye devam edeceğini, ödeme dönem ve tarihlerinin duyurulacağını belirtti.