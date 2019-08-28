Zaharova: Suriye ordusu, yalnızca İdlib gerilimi azaltma bölgesinin sınırları içinde operasyon düzenliyor

Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, “Teröristlerin sürekli provokasyonlarına yanıt olarak ve sivillere yönelik tehdidin azaltılması için Suriyeli birlik Rus hava grubunun desteğiyle cevabi önlemler almak zorunda kaldı” dedi.Zaharova, operasyonların 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı uyarınca bir yıl önce kurulmuş olması gereken İdlib gerilimi azaltma bölgesinin sınırları içinde yapıldığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül’de Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutabakata varmıştı. Ancak bölgedeki gelişmeler nedeniyle bu konuda nihai sonuç elde edilememişti.