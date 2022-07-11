Yüzücülerimiz Türkiye’de kulaç atacak

Su Sporları Federasyonu’nu temsilen Kuzey Kıbrıs Yüzme adı altında, 2-3 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Bireysel Yüzme Şampiyonası’nda Türkiye Yüzme Federasyonu’nun belirlediği baraj derecelerini geçerek İstanbul’da 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Arena Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular Türkiye’ye gidiyor. Federasyondan yapılan açıklamada sporcuların listesi ve beraberinde kafileye eşlik edecek antrenörler ve yöneticiler aşağıdaki gibidir.

Sporcular: Özgül ÇETİN, Eliz YEŞİLKUŞAK, Lidya KARAKUŞ, Doğukan ULAÇ, Mert TÜRSOY, Sarp İŞÇİ, Enes KANSIZ, Hüseyin Hasan ÇAKIR, Arda CENGİZER

Antrenörler: Kemal İSMAİLOĞLU, Tuncay İBRAHİMZADE, Buğçe BUBA

Yönetici: Ender YEŞİLYURT, Nevzat DALYAN