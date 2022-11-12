Spor

Yüzmede başarılılar belli oldu

12 Kasım 2022
Yüzmede başarılılar belli oldu






Cumhuriyet Bayramı Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Minikler Yüzme Şenliği bugün gerçekleşti.  11 kulüpten 77 sporcu ve 1 ferdi sporcunun katıldığı şampiyona ve şenlikte kıyasıya bir mücadele yaşandı.




 



Dereceye girenler şöyle:

 

Yarışa göre başarı belgesi alanlar

  1. Erkekler, 50m Serbest MİNİK
  2. Deniz Bağ 8             Marlın S.C.
  3. Rüzgar Soygür 8             Fast Frogs Spor Kulübü
  4. Sarp Sarıca 8             Yakın Doğu Üniversitesi
  5. Erkekler, 50m Serbest KÜÇÜK
  6. Direnç Eğitmen 10           Fast Frogs Spor Kulübü
  7. Kaya Tutku 9             Bluefin Yüzme Kulübü
  8. Derem Uluerli 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  9. Kızlar, 50m Serbest MİNİK
  10. Miray Elçioğlu 8             Fast Frogs Spor Kulübü
  11. Seren Kasımoğlu 8             Yakın Doğu Üniversitesi
  12. Milay Yorgancı 8             Fast Frogs Spor Kulübü
  13. Kızlar, 50m Serbest KÜÇÜK
  14. Tuana Sürmelioğlu 10           Marlın S.C.
  15. Beril Meltem Oktay 10           Marlın S.C.
  16. Derin Mavi Turan 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  17. Erkekler, 100m Sırtüstü MİNİK
  18. Doruk Togaç 8             Bluefin Yüzme Kulübü

 

  1. Erkekler, 100m Sırtüstü KÜÇÜK
  2. Arif Çocuk 10           Bluefin Yüzme Kulübü

 

  1. Kızlar, 100m Sırtüstü MİNİK
  2. Beste Dimilliler 8             Bluefin Yüzme Kulübü

 

  1. Kızlar, 100m Sırtüstü KÜÇÜK
  2. Selin Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi
  3. Defne Akpınar 10           Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
  4. Erkekler, 50m Kelebek KÜÇÜK
  5. Destan Derviş Tunçalp 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  6. Özdemir Seren 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  7. Kızlar, 50m Kelebek KÜÇÜK
  8. Kumsal Gamalı 9             Beyaz Su Sporları Kulübü
  9. Beril Meltem Oktay 10           Marlın S.C.
  10. Erkekler, 100m Kurbağalama KÜÇÜK
  11. Demir Galip Dağdelen 10           L.Gençler Birliği
  12. Özdemir Seren 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  13. Atakan Özden 10           Fast Frogs Spor Kulübü
  14. Kızlar, 100m Kurbağalama MİNİK
  15. Sahil Çanakcı 8             Bluefin Yüzme Kulübü
  16. Kızlar, 100m Kurbağalama KÜÇÜK
  17. Parla Juliet Tekerek 10           Yakın Doğu Üniversitesi
  18. Armin Kızılduman 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  19. Erkekler, 200m Serbest KÜÇÜK
  20. Derem Uluerli 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  21. Kaya Tutku 9             Bluefin Yüzme Kulübü
  22. Demir Galip Dağdelen 10           L.Gençler Birliği
  23. Kızlar, 50m Kurbağalama MİNİK
  24. Sahil Çanakcı 8             Bluefin Yüzme Kulübü
  25. Kızlar, 50m Kurbağalama KÜÇÜK
  26. Tuana Sürmelioğlu 10           Marlın S.C.
  27. Parla Juliet Tekerek 10           Yakın Doğu Üniversitesi
  28. Armin Kızılduman 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  29. Erkekler, 50m Kurbağalama MİNİK
  30. Konstantın Fedosıuk 7             Lefkoşa Sanat Ve Spor Gelişim Derneği
  31. Nikolas Erdoğan 8             Bluefin Yüzme Kulübü
  32. Miraç Tuna Tuğlu 8             Güçver Su Sporları Kulübü
  33. Erkekler, 50m Kurbağalama KÜÇÜK
  34. Destan Derviş Tunçalp 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  35. Erten Can Kasımoğlu 10           Yakın Doğu Üniversitesi
  36. Atakan Özden 10           Fast Frogs Spor Kulübü
  37. Kızlar, 100m Serbest MİNİK
  38. Miray Elçioğlu 8             Fast Frogs Spor Kulübü
  39. Seren Kasımoğlu 8             Yakın Doğu Üniversitesi
  40. Kızlar, 100m Serbest KÜÇÜK
  41. Tuana Sürmelioğlu 10           Marlın S.C.
  42. Derin Mavi Turan 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  43. Kumsal Gamalı 9             Beyaz Su Sporları Kulübü
  44. Erkekler, 100m Serbest MİNİK
  45. Deniz Bağ 8             Marlın S.C.
  46. Rüzgar Soygür 8             Fast Frogs Spor Kulübü
  47. Arel Birol Atasü 7             Karabetça Spor Kulübü
  48. Erkekler, 100m Serbest KÜÇÜK
  49. Direnç Eğitmen 10           Fast Frogs Spor Kulübü
  50. Erten Can Kasımoğlu 10           Yakın Doğu Üniversitesi
  51. Yankı Güler 9             Fast Frogs Spor Kulübü
  52. Kızlar, 50m Sırtüstü MİNİK
  53. Beste Dimilliler 8             Bluefin Yüzme Kulübü
  54. Milay Yorgancı 8             Fast Frogs Spor Kulübü
  55. Kızlar, 50m Sırtüstü KÜÇÜK
  56. Selin Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi
  57. Nefes Şahin 9             Karabetça Spor Kulübü
  58. Ayşe Marangoz 9             Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
  59. Erkekler, 50m Sırtüstü MİNİK
  60. Doruk Togaç 8             Bluefin Yüzme Kulübü
  61. Sarp Sarıca 8             Yakın Doğu Üniversitesi
  62. Ahmet Bilge 7             Fast Frogs Spor Kulübü
  63. Erkekler, 50m Sırtüstü KÜÇÜK
  64. Direnç Eğitmen 10           Fast Frogs Spor Kulübü
  65. Arif Çocuk 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  66. Yankı Güler 9             Fast Frogs Spor Kulübü
  67. Kızlar, 100m Karışık KÜÇÜK
  68. Beril Meltem Oktay 10           Marlın S.C.
  69. Derin Mavi Turan 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  70. Kumsal Gamalı 9             Beyaz Su Sporları Kulübü
  71. Erkekler, 100m Karışık KÜÇÜK
  72. Destan Derviş Tunçalp 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  73. Derem Uluerli 10           Bluefin Yüzme Kulübü
  74. Özdemir Seren 10           Bluefin Yüzme Kulübü

 

 

 

 

Başarı İstatistikleri                                                                                                                                                                

                              Erkekler                                             Kızlar                                   Tümü                                 

Sıra No. Kulüp    Birinci    İkinci     Üçüncü Birinci    İkinci     Üçüncü Birinci    İkinci     Üçüncü               Toplam

 

1.Bluefin Yüzme K.7        7             2             4             3             2             11           10           4             25

2.Marlın S.C.      2             –              –              4             2             –              6             2             –              8

3.Fast Frogs SK   3             2             5             2             1             1             5             3             6             14

4.YDÜ                   –              3             1             3             3             –              3             6             1             10

5.Beyaz Su SK     –              –              –              1             –              2             1             –              2             3

6.Gençler Birliği 1             –              1             –              –              –              1             –              1             2

7.L.şa Sanat ve SGD1       –              –              –              –              –              1             –              –              1

8.Karabetça SK   –              –              1             –              1             –              –              1             1             2

9.UKÜ                  –              –              –              –              1             1             –              1             1             2

10.Güçver Su SK-              –              1             –              –              –              –              –              1             1

11.Tüfekçi SK      –              –              –              –              –              –              –              –              –              –

 



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12 Kasım 2022




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