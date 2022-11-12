Yüzmede başarılılar belli oldu
Cumhuriyet Bayramı Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Minikler Yüzme Şenliği bugün gerçekleşti. 11 kulüpten 77 sporcu ve 1 ferdi sporcunun katıldığı şampiyona ve şenlikte kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Dereceye girenler şöyle:
Yarışa göre başarı belgesi alanlar
- Erkekler, 50m Serbest MİNİK
- Deniz Bağ 8 Marlın S.C.
- Rüzgar Soygür 8 Fast Frogs Spor Kulübü
- Sarp Sarıca 8 Yakın Doğu Üniversitesi
- Erkekler, 50m Serbest KÜÇÜK
- Direnç Eğitmen 10 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kaya Tutku 9 Bluefin Yüzme Kulübü
- Derem Uluerli 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kızlar, 50m Serbest MİNİK
- Miray Elçioğlu 8 Fast Frogs Spor Kulübü
- Seren Kasımoğlu 8 Yakın Doğu Üniversitesi
- Milay Yorgancı 8 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kızlar, 50m Serbest KÜÇÜK
- Tuana Sürmelioğlu 10 Marlın S.C.
- Beril Meltem Oktay 10 Marlın S.C.
- Derin Mavi Turan 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Erkekler, 100m Sırtüstü MİNİK
- Doruk Togaç 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Erkekler, 100m Sırtüstü KÜÇÜK
- Arif Çocuk 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kızlar, 100m Sırtüstü MİNİK
- Beste Dimilliler 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kızlar, 100m Sırtüstü KÜÇÜK
- Selin Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi
- Defne Akpınar 10 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
- Erkekler, 50m Kelebek KÜÇÜK
- Destan Derviş Tunçalp 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Özdemir Seren 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kızlar, 50m Kelebek KÜÇÜK
- Kumsal Gamalı 9 Beyaz Su Sporları Kulübü
- Beril Meltem Oktay 10 Marlın S.C.
- Erkekler, 100m Kurbağalama KÜÇÜK
- Demir Galip Dağdelen 10 L.Gençler Birliği
- Özdemir Seren 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Atakan Özden 10 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kızlar, 100m Kurbağalama MİNİK
- Sahil Çanakcı 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kızlar, 100m Kurbağalama KÜÇÜK
- Parla Juliet Tekerek 10 Yakın Doğu Üniversitesi
- Armin Kızılduman 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Erkekler, 200m Serbest KÜÇÜK
- Derem Uluerli 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kaya Tutku 9 Bluefin Yüzme Kulübü
- Demir Galip Dağdelen 10 L.Gençler Birliği
- Kızlar, 50m Kurbağalama MİNİK
- Sahil Çanakcı 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kızlar, 50m Kurbağalama KÜÇÜK
- Tuana Sürmelioğlu 10 Marlın S.C.
- Parla Juliet Tekerek 10 Yakın Doğu Üniversitesi
- Armin Kızılduman 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Erkekler, 50m Kurbağalama MİNİK
- Konstantın Fedosıuk 7 Lefkoşa Sanat Ve Spor Gelişim Derneği
- Nikolas Erdoğan 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Miraç Tuna Tuğlu 8 Güçver Su Sporları Kulübü
- Erkekler, 50m Kurbağalama KÜÇÜK
- Destan Derviş Tunçalp 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Erten Can Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi
- Atakan Özden 10 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kızlar, 100m Serbest MİNİK
- Miray Elçioğlu 8 Fast Frogs Spor Kulübü
- Seren Kasımoğlu 8 Yakın Doğu Üniversitesi
- Kızlar, 100m Serbest KÜÇÜK
- Tuana Sürmelioğlu 10 Marlın S.C.
- Derin Mavi Turan 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kumsal Gamalı 9 Beyaz Su Sporları Kulübü
- Erkekler, 100m Serbest MİNİK
- Deniz Bağ 8 Marlın S.C.
- Rüzgar Soygür 8 Fast Frogs Spor Kulübü
- Arel Birol Atasü 7 Karabetça Spor Kulübü
- Erkekler, 100m Serbest KÜÇÜK
- Direnç Eğitmen 10 Fast Frogs Spor Kulübü
- Erten Can Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi
- Yankı Güler 9 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kızlar, 50m Sırtüstü MİNİK
- Beste Dimilliler 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Milay Yorgancı 8 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kızlar, 50m Sırtüstü KÜÇÜK
- Selin Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi
- Nefes Şahin 9 Karabetça Spor Kulübü
- Ayşe Marangoz 9 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
- Erkekler, 50m Sırtüstü MİNİK
- Doruk Togaç 8 Bluefin Yüzme Kulübü
- Sarp Sarıca 8 Yakın Doğu Üniversitesi
- Ahmet Bilge 7 Fast Frogs Spor Kulübü
- Erkekler, 50m Sırtüstü KÜÇÜK
- Direnç Eğitmen 10 Fast Frogs Spor Kulübü
- Arif Çocuk 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Yankı Güler 9 Fast Frogs Spor Kulübü
- Kızlar, 100m Karışık KÜÇÜK
- Beril Meltem Oktay 10 Marlın S.C.
- Derin Mavi Turan 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Kumsal Gamalı 9 Beyaz Su Sporları Kulübü
- Erkekler, 100m Karışık KÜÇÜK
- Destan Derviş Tunçalp 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Derem Uluerli 10 Bluefin Yüzme Kulübü
- Özdemir Seren 10 Bluefin Yüzme Kulübü
Başarı İstatistikleri
Erkekler Kızlar Tümü
Sıra No. Kulüp Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü Toplam
1.Bluefin Yüzme K.7 7 2 4 3 2 11 10 4 25
2.Marlın S.C. 2 – – 4 2 – 6 2 – 8
3.Fast Frogs SK 3 2 5 2 1 1 5 3 6 14
4.YDÜ – 3 1 3 3 – 3 6 1 10
5.Beyaz Su SK – – – 1 – 2 1 – 2 3
6.Gençler Birliği 1 – 1 – – – 1 – 1 2
7.L.şa Sanat ve SGD1 – – – – – 1 – – 1
8.Karabetça SK – – 1 – 1 – – 1 1 2
9.UKÜ – – – – 1 1 – 1 1 2
10.Güçver Su SK- – 1 – – – – – 1 1
11.Tüfekçi SK – – – – – – – – – –