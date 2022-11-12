Yüzmede başarılılar belli oldu

Cumhuriyet Bayramı Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Minikler Yüzme Şenliği bugün gerçekleşti. 11 kulüpten 77 sporcu ve 1 ferdi sporcunun katıldığı şampiyona ve şenlikte kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Dereceye girenler şöyle:

Yarışa göre başarı belgesi alanlar

Erkekler, 50m Serbest MİNİK Deniz Bağ 8 Marlın S.C. Rüzgar Soygür 8 Fast Frogs Spor Kulübü Sarp Sarıca 8 Yakın Doğu Üniversitesi Erkekler, 50m Serbest KÜÇÜK Direnç Eğitmen 10 Fast Frogs Spor Kulübü Kaya Tutku 9 Bluefin Yüzme Kulübü Derem Uluerli 10 Bluefin Yüzme Kulübü Kızlar, 50m Serbest MİNİK Miray Elçioğlu 8 Fast Frogs Spor Kulübü Seren Kasımoğlu 8 Yakın Doğu Üniversitesi Milay Yorgancı 8 Fast Frogs Spor Kulübü Kızlar, 50m Serbest KÜÇÜK Tuana Sürmelioğlu 10 Marlın S.C. Beril Meltem Oktay 10 Marlın S.C. Derin Mavi Turan 10 Bluefin Yüzme Kulübü Erkekler, 100m Sırtüstü MİNİK Doruk Togaç 8 Bluefin Yüzme Kulübü

Erkekler, 100m Sırtüstü KÜÇÜK Arif Çocuk 10 Bluefin Yüzme Kulübü

Kızlar, 100m Sırtüstü MİNİK Beste Dimilliler 8 Bluefin Yüzme Kulübü

Kızlar, 100m Sırtüstü KÜÇÜK Selin Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi Defne Akpınar 10 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Erkekler, 50m Kelebek KÜÇÜK Destan Derviş Tunçalp 10 Bluefin Yüzme Kulübü Özdemir Seren 10 Bluefin Yüzme Kulübü Kızlar, 50m Kelebek KÜÇÜK Kumsal Gamalı 9 Beyaz Su Sporları Kulübü Beril Meltem Oktay 10 Marlın S.C. Erkekler, 100m Kurbağalama KÜÇÜK Demir Galip Dağdelen 10 L.Gençler Birliği Özdemir Seren 10 Bluefin Yüzme Kulübü Atakan Özden 10 Fast Frogs Spor Kulübü Kızlar, 100m Kurbağalama MİNİK Sahil Çanakcı 8 Bluefin Yüzme Kulübü Kızlar, 100m Kurbağalama KÜÇÜK Parla Juliet Tekerek 10 Yakın Doğu Üniversitesi Armin Kızılduman 10 Bluefin Yüzme Kulübü Erkekler, 200m Serbest KÜÇÜK Derem Uluerli 10 Bluefin Yüzme Kulübü Kaya Tutku 9 Bluefin Yüzme Kulübü Demir Galip Dağdelen 10 L.Gençler Birliği Kızlar, 50m Kurbağalama MİNİK Sahil Çanakcı 8 Bluefin Yüzme Kulübü Kızlar, 50m Kurbağalama KÜÇÜK Tuana Sürmelioğlu 10 Marlın S.C. Parla Juliet Tekerek 10 Yakın Doğu Üniversitesi Armin Kızılduman 10 Bluefin Yüzme Kulübü Erkekler, 50m Kurbağalama MİNİK Konstantın Fedosıuk 7 Lefkoşa Sanat Ve Spor Gelişim Derneği Nikolas Erdoğan 8 Bluefin Yüzme Kulübü Miraç Tuna Tuğlu 8 Güçver Su Sporları Kulübü Erkekler, 50m Kurbağalama KÜÇÜK Destan Derviş Tunçalp 10 Bluefin Yüzme Kulübü Erten Can Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi Atakan Özden 10 Fast Frogs Spor Kulübü Kızlar, 100m Serbest MİNİK Miray Elçioğlu 8 Fast Frogs Spor Kulübü Seren Kasımoğlu 8 Yakın Doğu Üniversitesi Kızlar, 100m Serbest KÜÇÜK Tuana Sürmelioğlu 10 Marlın S.C. Derin Mavi Turan 10 Bluefin Yüzme Kulübü Kumsal Gamalı 9 Beyaz Su Sporları Kulübü Erkekler, 100m Serbest MİNİK Deniz Bağ 8 Marlın S.C. Rüzgar Soygür 8 Fast Frogs Spor Kulübü Arel Birol Atasü 7 Karabetça Spor Kulübü Erkekler, 100m Serbest KÜÇÜK Direnç Eğitmen 10 Fast Frogs Spor Kulübü Erten Can Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi Yankı Güler 9 Fast Frogs Spor Kulübü Kızlar, 50m Sırtüstü MİNİK Beste Dimilliler 8 Bluefin Yüzme Kulübü Milay Yorgancı 8 Fast Frogs Spor Kulübü Kızlar, 50m Sırtüstü KÜÇÜK Selin Kasımoğlu 10 Yakın Doğu Üniversitesi Nefes Şahin 9 Karabetça Spor Kulübü Ayşe Marangoz 9 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Erkekler, 50m Sırtüstü MİNİK Doruk Togaç 8 Bluefin Yüzme Kulübü Sarp Sarıca 8 Yakın Doğu Üniversitesi Ahmet Bilge 7 Fast Frogs Spor Kulübü Erkekler, 50m Sırtüstü KÜÇÜK Direnç Eğitmen 10 Fast Frogs Spor Kulübü Arif Çocuk 10 Bluefin Yüzme Kulübü Yankı Güler 9 Fast Frogs Spor Kulübü Kızlar, 100m Karışık KÜÇÜK Beril Meltem Oktay 10 Marlın S.C. Derin Mavi Turan 10 Bluefin Yüzme Kulübü Kumsal Gamalı 9 Beyaz Su Sporları Kulübü Erkekler, 100m Karışık KÜÇÜK Destan Derviş Tunçalp 10 Bluefin Yüzme Kulübü Derem Uluerli 10 Bluefin Yüzme Kulübü Özdemir Seren 10 Bluefin Yüzme Kulübü

Başarı İstatistikleri

Erkekler Kızlar Tümü

Sıra No. Kulüp Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü Birinci İkinci Üçüncü Toplam

1.Bluefin Yüzme K.7 7 2 4 3 2 11 10 4 25

2.Marlın S.C. 2 – – 4 2 – 6 2 – 8

3.Fast Frogs SK 3 2 5 2 1 1 5 3 6 14

4.YDÜ – 3 1 3 3 – 3 6 1 10

5.Beyaz Su SK – – – 1 – 2 1 – 2 3

6.Gençler Birliği 1 – 1 – – – 1 – 1 2

7.L.şa Sanat ve SGD1 – – – – – 1 – – 1

8.Karabetça SK – – 1 – 1 – – 1 1 2

9.UKÜ – – – – 1 1 – 1 1 2

10.Güçver Su SK- – 1 – – – – – 1 1

11.Tüfekçi SK – – – – – – – – – –