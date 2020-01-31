Kıbrıs

Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu toplandı

31 Ocak 2020

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını bugün Başbakanlık’ta yaparak 9 başvuruyu değerlendirdi.

Kıbrıslı Türklerin bulunduğu ülkelerden, bölgelerden gelecek, kurulla işbirliği yapacak ve her kesime yardımcı olabilecek danışman üyelerle ilgili taleplerin de değerlendirileceği açıklandı.

Başbakanlık Basın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, toplantıda, başvurular arasında askerlikle ilgili yaşanan sıkıntılar, KKTC kurumlarına iletilmesi istenen mesajlar ile Kurul’un danışman üyelikleriyle ilgili yanlış anlaşılmadan kaynaklanan ve öngörülemeyen hassasiyetler değerlendirildi.

Askerlik ile ilgili talepler Asal Şube’ye, KKTC kurumları ile ilgili başvurular ise ilgili kurumlara iletilirken, danışman üyelere ilişkin yanlış anlaşılmalara sebep olan eksiklikler ve hassasiyetler de ele alındı.



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