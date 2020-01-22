Kıbrıs

Yurt odasında uyuşturucu bulunduran 3 kişi tutuklandı

22 Ocak 2020
narkotik

Mağusa’da polis tarafından yurt odalarında yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 10.30 sıralarında Mağusa’da A.M.A.E.’nin (E-18) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1,5 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Mağusa’da, dün 13.00 sıralarında ise R.M.F.J.’nin (E-21) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturma neticesinde mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.M.S.’nin (E-24) kalmakta olduğu yurt odası içerisinde yapılan aramada da yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.



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