Kıbrıs

Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

28 Eylül 2020
Vasıf Yurdakul, Lefkoşa, vefat, İsmail Safa Camii,






Lefkoşa’da geçtiğimiz cumartesi günü sabah saatlerinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Vasıf Yurdakul bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Vasıf Yurdakul, Lefkoşa, vefat, İsmail Safa Camii,

Yurdakul’un naaşı bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.

Vasıf Yurdakul, Lefkoşa, vefat, İsmail Safa Camii,

Ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Uzun bir süreden beridir kalp yetmezliği sorunu yaşayan 1951 doğumlu Vasıf Yurdakul, merhum Talat Yurdakul’un oğluydu.

Vasıf Yurdakul, Lefkoşa, vefat, İsmail Safa Camii,







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28 Eylül 2020

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