Yunanistan’ın alıkoyduğu İran tankerine ilişkin karar Yüksek Mahkeme’de

Yunan basınındaki habere göre, Yunanistan Yüksek Mahkemesi, Lana’ya ve Lana’nın taşıdığı petrole ilişkin nihai kararı birkaç hafta içerisinde verecek.

Mahkeme, Eğriboz Temyiz Mahkemesinin verdiği seyir iznine “Times Navigation” isimli denizcilik firmasının itirazını görüşmek üzere bugün toplandı ancak nihai kararının birkaç hafta içinde çıkması öngörülüyor.

Seyir izni verilmişti

Eğriboz Temyiz Mahkemesi, “Lana” isimli tankere 28 Haziran’da seyir izni vermişti.

Karara göre, tankerin, Yunanistan’ın Pire Limanı’na yönelmesi ve burada tankerden boşaltılan petrolün de yeniden tankere aktarılması öngörülüyordu.