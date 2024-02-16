Yunanistan'da eşcinsel evlilik yasallaştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Yunanistan’da eşcinsel evlilik yasallaştı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Yunanistan'da eşcinsel evlilik

Yunanistan Parlamentosu eşcinsel evliliklere ve eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinmesine imkan tanıyacak yasa tasarısını onaylandı.

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Tags:Eşcinsel evlilikYunanistan'da eşcinsel evlilik
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