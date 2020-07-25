Yunanistan’da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

Yunanistan 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Atina’nın yakınlarında yerleşim yerleri tahliye edildi.

Yangın çarşamba günü başkent Atina’nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10 helikopter ve 7 söndürme uçağının yanı sıra 300’den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

10 evi küle çeviren alevler sebebiyle civardaki 7 köy ve bir yaz kampı boşaltıldı.

Geçen yıl Atina’nın doğusunda çıkan yangınlarda ise 102 kişi hayatını kaybetmişti.