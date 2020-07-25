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Yunanistan’da 3 gündür orman yangınları devam ediyor

25 Temmuz 2020
Yunanistan yangın

Yunanistan 3 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Başkent Atina’nın yakınlarında yerleşim yerleri tahliye edildi.

Yangın çarşamba günü başkent Atina’nın 80 kilometre güneybatısında bulunan Korint kasabası yakınlarında çıktı.

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. 10 helikopter ve 7 söndürme uçağının yanı sıra 300’den fazla itfaiyeci yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

10 evi küle çeviren alevler sebebiyle civardaki 7 köy ve bir yaz kampı boşaltıldı.

Geçen yıl Atina’nın doğusunda çıkan yangınlarda ise 102 kişi hayatını kaybetmişti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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