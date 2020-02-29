Türkiye

Yunanistan, Türkiye sınırını geçen 66 göçmenin gözaltına alındığını açıkladı

29 Şubat 2020

Türkiye’nin sınır kapılarını açması sonucu binlerce göçmenin Yunanistan’ın Kastanyes Sınır Kapısı’na yığılması ile ülkede tüm sınır bölgelerindeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, sınırı geçen 66 göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.

Yunan makamları Kastanyes Sınır Kapısı’nı tüm geçişlere kapattı.

Sınırı geçmeye çalışan yüzlerce göçmen geçişleri önleyen Yunan polisine taş ve ateşe sarılmış bez parçaları attı.

Yunan polisi göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yunanistan Devlet Televizyonu’na konuşan görgü tanıkları, Türk makamlarının da sınır bölgesinde mahsur kalan göçmenleri, Yunan sınırına dayanmaları için teşvik ettiklerini iddia ettiler.

‘Ege Denizi’nde 52 sahil koruma botu devriye geziyor’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında düzenlenen olağanüstü toplantıya Yunanistan Genelkurmay Başkanı, Dışişleri, Savunma, İçişleri Bakanları ve üst düzey sahil güvenlik yetkilileri katıldı.

Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, “Dün, Yunan sınır kapısında 4 binden fazla düzensiz göçmenin örgütlenmiş bir biçimde sınırı yasadışı geçme teşebbüsü Yunan polisi tarafından başarıyla önlenmiştir” dedi.

Stelyo Petsas sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sınırı geçen 66 kişi gözaltına alınmış olup, bu kişilerin Suriye & İdlib ile ilgileri olmadığı anlaşılmıştır. Bu gibi geçişlerin önlenmesi kara ve deniz sınırlarımızdaki güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardık. Ege Denizi’nde 52 sahil koruma botu devriye geziyor” dedi.

‘Kan dökülürse bunun tek sorumlusu Erdoğan olacak’

Türkiye’nin göçmenlere sınırları açması, Yunan basınının birinci gündem maddesini oluşturdu.

Yunan basını göçmenlerin sınır kapılarına gönderilmesini ön plana çıkardılar ve bunun sorumlusunun tamamen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yazdılar.

Radyo ve TV kanallarında yapılan kimi yorumlarda ise “Deniz geçişlerinde olası bir boğulma olursa ya da sınır çatışmalarında kan dökülürse bunun tek sorumlusu Erdoğan olacak” görüşlerine yer verildi.

 




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