Yunan askerlerden sığınmacılara sert müdahale

Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere Anadolu’nun pek çok kentinden Edirne’ye gelen sığınmacılar Yunanistan’la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi’ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Kapılarını açmama konusunda ısrarlı olduklarını belirten Yunanistan’ın, askerleri ile birlikte sınırda göçmenlere TOMA ve biber gazı ile sert müdahale etmeye başladığı belirtildi.

Edirne‘nin Yunanistan‘a açılan sınır kapısında, yaklaşık 2 gündür hız kesmeyen göçmen hareketliliğine, Yunan askeri müdahalede bulunmaya başladı. Kastanies Sınır Kapısı’ndan içeri TOMA sokan Yunan güvenlik güçleri, tampon bölgede 3 gündür bekleyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerin üzerine tazyikli su sıktı. Bir yandan su sıkan Yunan asker ve polisleri bir yandan da ses bombası, gaz bombası ve biber gazı ile göçmenleri dağıtmaya çalıştı. Arbedenin yaşandığı tampon bölgede zaman zaman silah sesleri de duyuldu. Göçmenler arasında yaralananlar olurken, taş atarak, Yunan güvenlik güçlerine karşılık vermeye çalıştıkları görüldü. Atılan gazdan çok sayıda göçmen etkilendi.