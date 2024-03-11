YÜKSEK ENFLASYONUN GAYRİMENKUL PİYASASINA ETKİLERİ 

Fiyatlar genel düzeyindeki artışa rağmen toplumun gelirleri aynı oranda artmazsa daha az mal ve hizmet tüketmek durumunda kalınır ve refah kaybı yaşanır. Toplum gelirlerinin büyük bir bölümünü temel harcamalara ayırmak zorunda kalacağından tasarruflar düşer.

Ayrıca yüksek enflasyon kredi faiz oranlarının yükselmesine neden olur. Gayrimenkul fiyatlarının ve kredi faizlerinin birlikte artması alınan kredi taksitlerinin de yükselmesine sebep olur. Ortaya çıkan pahalılık sebebi ile sabit ve dar gelirli insanların krediye erişimi hızla düşer.

Dar ve sabit gelirli insan grubunun konut alabilmeleri için yeterli birikimi olmadığından kiralama yöntemini seçmek zorunda kalır. Bu durumda talep artar. Bu enflasyonist süreçte gayrimenkul piyasalarındaki kira talebi enflasyondan hızlı yükselir.

Enflasyonist ortamda sabit faizle konut kredisi almak bireyler için kazançtır. Çünkü gelirleri görece artarken kredi taksit miktarları sabit kalır. Gelirlerinden krediye ayrılan taksit miktarı azalırken sahip oldukları evlerin değeri artar. Varlıklarında artış olur. Bu durumda sabit faiz ile kredi veren finansal kuruluş zarar eder. Gelecekteki enflasyonu bilemeyen finansal kuruluş kredi vermekten kaçınır. İleriye dönük risk tahmini olumsuz yönde arttığından ötürü kredi faiz oranlarını daha da artırır.

Enflasyonist süreçte mülkü olmayan ve olması yönünde talep belirten insanlar faiz nispetlerinden ve de finansmana erişimin zorluğundan dolayı zararlı çıkarlar. Toplumdaki insanlar arasında gelir dağılımı bozulur bu ise servet dağılımının da bozulmasına yol açar.

Enflasyonist süreçte dar ve sabit gelirli gruplar fakirleşirken gelirini enflasyon nispetinde artıran grupların refahı artar.

Bu şunu beraberinde getirir, sabit ve düşük gelirli insanlardan yüksek gelir elde eden insanlara gelir transferi yaşanır. Gelir düzeyini enflasyona karşı koruyabilen insanlar yüksek ve devam eden enflasyona karşı servetlerini korumak için gayrimenkul yatırımına yönelir.

Enflasyonist ortamda inşaat maliyetleri artar kredi imkanları daralır dolayısıyla gayrimenkul piyasası olumsuz etkilenir. Bundan dolayı gayrimenkul piyasası yavaşlar. Bu yavaşlama arzın azalmasına fiyatların artışına yol açar.

Gayrimenkul fiyatlar düzeyinin normal hale gelmesi için enflasyonun düşmesi gerekir. Düşen enflasyonla birlikte maliyetler , kredi faiz oranları gelir dağılımı ve arz yönlü iyileşmeler başlar ve piyasada gevşemeler yaşanır.

Şu anda Girne ve Yeni İskele bölgesinde 2+1 apt. daire kiralarının başlangıç fiyatı 850 STG, satış ise 150.000,00 STG olarak arz edilmiştir.

Not: Yazıda kullanılan para türü Türk Lirası’dır.