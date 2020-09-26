YSK uyulması gereken kuralları hatırlattı

Yüksek Seçim Kurulu, tüm siyasal partilere, bağımsız adaylara, ilgililere ve görevlilere, izinsiz olarak kitle toplantılarına izin verilmediğini bir kez daha hatırlattı…

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NUN 23 NUMARALI DUYURUSU ŞÖYLE:

‘Yüksek Seçim Kurulu, seçim propagandası sürecinde Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtımının yasak olduğunu “Duyuru 19” ile; Siyasal Parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1.10.2020 tarihine kadar izin verilmeyeceğini “Duyuru 20” ile duyurmuştur.

Son günlerde belirtilen yasaklara uymayan ve izinsiz olarak kitle toplantısı düzenleyenler olduğu konusunda yapılan ihbar ve şikayetler üzerine gerekli soruşturmaların başlatılması yanında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlara ve yaptığı duyurulara uyulmasının zorunlu olduğunun bir kez daha tüm siyasal partilere, bağımsız adaylara, ilgililere ve görevlilere hatırlatılması gerekli görülmüştür.

Tüm ilgililere ve kamuya duyurulur.’