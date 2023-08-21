YORGUN VE MUTSUZUZ

İnsanların haleti ruhiyesi toplum ve siyasetle doğrudan ilişkilidir. İçinde bulundukları ekonomik meseleler insanın haleti ruhiyesini etkileyen bir veridir aynı zamanda.

2020’de dünya çapında her 10 kişiden yaklaşık yedisi kendini mutlu hissederken çok keyif aldıklarını veya çok eğlendiklerini ifade etmişler. Bu indeks değerinin en düşük kaldığı ülkeler Asya ülkesidir. Buna Türkiye dahildir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bi araştırma yapılsa çıkacak olan sonuç her 10 kişiden yaklaşık yedisi kendimizi mutsuz hissederiz. Stres ve üzüntü yoksulluk ve nitelikli işlerin azlığı ve yapılan işten tatmin olamama, geçim sıkıntısı ve siyasetin niteliksizliği bu sonuçların bir parçası.

Mutsuzluğun asıl sorumlusu siyasettir. İktisat’ın yarınını öngöremeyen insanlar mutsuzluğunu emeğinin karşılığını alamamasının yol açtığı kızgınlığını mutsuzluğuna yansıtır. Kuzey Kıbrıs’ta ki toplumun kızgın, yorgun ve mutsuz olmasında siyasetin hem neden hem de sonuç anlamında direk etkisi vardır. Dolayısıyla mutsuzluk siyasetin ürettiği bir olgudur. Bu mutsuzluk büyük ölçüde ekonomi politiğin bir sonucudur. Fakat ekonomiyi biçimlendireni siyaset olduğu gerçeğiyle asıl sorumlu siyasettir.

Ekonomi politikalarında ki sınıfsal tercihler başta olmak üzere politikaların yanlışlığı halkımıza ait olan kamu kaynaklarının haksız biçimde aktarılması iktisaden yarınımızı öngörmeyen bir kızgınlığa bürünmemize yol açıyor.

Bizim ülkemizde hangi birey hangi işle iştikal edecek bilmiyor. Bizim ülkemizde devamlı hükümetler değişiyor, bakanlar değişiyor. Fakat hiçbir iktisadi planlama yapılmıyor. Sanayi mi planladı bu ülkede? Hayır. Ticaret mi planlandı? Hayır. Eğitim mi planlandı? Hayır. Planlanan ne? Hiçbir şey sadece günü kurtarma politikaları. Bütçede para kalmadı. Deprem vergisi başlığı altında vergi koyalım dolaylı vergileri artıralım.

Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yine bir kabine değişikliğinin verdiği umutsuzluk ve mutsuzluk hakimken sürekli aynı kişilerin elinde şekillenen ülke siyaseti ne yazık ki 3-5 siyasinin elinde dönüp durmakta. Mevcut tablo KKTC’nin geleceği adına sürdürülebilir değildir.