Yollar Pedalların

3 gün sürecek olan 3.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu dün büyük bir coşku ile başladı

İLK ETABIN GALİBİ BOZİC:

Turun ilk günkü galibi Slovenya takımı Adria Mobil’den Jon Bozic oldu. İkinciliği aynı takımdan Gasper Katrasnik elde ederken Torku Şeker Spor’dan Cristian Raileanu yarışı üçüncü sırada tamamladı. Turun ikinci günü olan bugün yarışın startı Çatalköy Belediyesi önünden verilecek. Saat 11.00’de başlayacak olan yarışta sporcuların yaklaşık saat 15.00 gibi finişe ulaşması bekleniyor

3.Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu’nun ilk günkü galibi Slovenya’nın Adria Mobil takımında yarışan Jon Bozic oldu. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Başbakanlık Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen 3. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu dün sabah start aldı.

99 sporcu

Girne’den start alan yarışta 99 sporcu Girne-Güzelyalı-Çamlıbel –Kalkanlı-Güzelyurt-Kılıçaslan-Çamlıbel-Güzelyurt-Türkeli-Lefkoşa güzergahını izleyerek kıyasıya mücadele etti. Türkiye’nin tanınmış spor spikerlerinden Başak Koç’un sunumu ile başlayan organizasyonda, podyuma çıkıp halkı selamlayan yarışmacılar, imzalarını atarak başlangıç noktasına geçti. Yarışın startını ise Gine Belediye Başkanı Nidai Güngördü verdi.

Güngördü yarış öncesinde yaptığı konuşmada uluslararası bir organizasyon olan bisiklet turu için ülkede bulunan yabancı sporcuları büyük bir şans olduğunu söyleyerek, belediye olarak spora ve sporcuya her zaman katkılarının devam edeceğini dile getirdi. Güngördü yarışların başarılı geçmesini dilerken “kazasız belasız bir yarış olsun” dedi. Öte yandan yarış öncesinde Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı EkinAdademir’de yaşadığı mutluluğu anlatarak “Havanın güzel olması büyük bir avantaj. Tüm sporculara başarılar dilerim” dedi.

İlk etap Bozic’in

Turun ilk günkü galibi Slovenya’nın Adria Mobil takımından yarışan Jon Bozic oldu. Bozic madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Başkanı Ekin Adademir’den aldı. İkinciliği ise aynı takım sporcusu Gasper Katrasnik göğüsledi. Katrasnik madalyasını Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Ogün Hamzaoğulları’ndan aldı. Yarışı üçüncü tamamlayan ise Torku Şeker Spor’dan yarışta bulunan Cristian Raileanu oldu. Raileanu madalyasını Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı’dan aldı.

Sarı mayo Raileanu’nun

Yarışın belli aşamalarında elde edilen mayoların kazananları da yarış sonunda belli oldu. Magenta Mayo olan Kıbrıs Güzeli Mayosunu Torku Şeker Spor’dan Cristian Raileanu kazanırken, Realianu mayosunu Sun Rent A Car Direktörü Zeliş Kahveciler’den aldı. Raileanu Mavi renk olan En İyi Yokuşçu Mayosu’nun da sahibi oldu. Mayosunu Orta Hizmetler Eğitim Dairesi Müdürü Esin Doğaç’tan aldı. Yeşil Mayo olan En İyi Sprinter Mayosu’nu ise Gasper Katrasnik kazanırken, Katrasnik Mayosunu Organizasyon Direktörü Özdemir Tokel’den aldı. Genel Klasman’ın rengi olan Sarı Mayo’nun sahibi ise Adria Mobil takımından Jon Bozic oldu. Bozic Mayosunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’dan aldı.

Yarış bugün Çatalköy’den başlayacak

Turun ikinci günü olan bugün ise yarışın startı Çatalköy Belediyesi önünden verilecek. Saat 11.00’de başlayacak olan yarışta sporcuların yaklaşık saat 15.00 gibi finişe ulaşması beklenilirken bitiş yine Girne Kapısı’nda olacak.

Çatalköy’den başlayacak yarış, Çatalköy-Esentepe-Kaplıca-Büyükkonuk-İskele-Salamis Harabeleri-Mağusa-Aslanköy-Haspolat-Dikmen-Lefkoşa şeklinde olacak.