Yaşam

Yıllardır Fransa’da yaşlı bir kadının mutfağında asılı duran tablo açık artırmada 24 milyon euroya satıldı

28 Ekim 2019

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşayan yaşlı bir kadının duvarında asılı duran tablonun Floransalı ünlü Rönesans öncesi ressamı Cimabue’nin eseri olduğu anlaşıldı ve haftasonu açık artırmada 24 milyon euroya (yaklaşık 153 milyon TL) satılarak yeni bir rekor kırdı.

“İsa ile alay” adlı tablo, 13. Yüzyılda Cimabue’nin benzer Yeni Ahit temalı bir dizi resimden birisi olduğu açıklanmıştı.

Tabloyu yıllardır evinin mutfağında duvarda asılı tutan kadın, tablonun değerlemesini yapmak için uzman kişilere danıştığında gerçeğin ortaya çıktığı belirtiliyor.

Açık artırma öncesinde tablonun 6 milyon euro civarında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyordu.

Ancak hafta sonu düzenlenen açık artırmada satış fiyatı 24 milyon euro olarak gerçekleşti.

Açık artırmayı gerçekleştiren Acteon Müzayede Evi, alıcının kimliğinin gizli tutulduğunu ancak Kuzey Fransa’dan bir kişi olduğunu belirtti.

Müzayede evi açıklamasında ayrıca 24 milyon euroluk nihai fiyatın, bir Orta Çağ dönemi eseri için bugüne kadar verilen en büyük teklif olduğu ve bu alanda bir rekor kırıldığı belirtildi.

Müzayedeci Dominique Le Coent Reuters haber ajansına açıklamasında “Cimabue gibi eşsiz bir ressamın nadir bir eseri piyasaya geldiğinde her tür sürprize hazır olmalısınız” dedi.

24 milyon euroluk eseri yıllarca mutfağında asılı tutan yaşlı kadının da kimliği gizli tutuluyor.

Cimabue’nin aynı resim dizinin diğer iki tablosundan birisi İngiltere’nin başkenti Londra’da Ulusal Galeri’de, diğeri ise ABD’nin New York kentinde Frick Koleksiyonu’nda sergileniyor.

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