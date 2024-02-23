Yılda sadece 2 kez gerçekleşen doğa olayı: Firavun’a güneş vurdu

Mısır’ın Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı’nda bulunan Firavun II. Ramses’in heykeline güneş ışığı vurdu. Söz konusu tarihi olay sadece, II. Ramses’in “doğum günü” kabul edilen 22 Ekim ve “taç giyme günü” olduğu belirtilen 22 Şubat’ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor

Mısır’ın Asvan kentindeki Ebu Simbel Tapınağı’nda bulunan Firavun II. Ramses’in heykeline güneş ışığı vurdu.

Mısır’da devlete bağlı Ahram gazetesinin haberine göre, yılda sadece iki kez gerçekleşen doğa olayını yerli ve yabancı 4 bin 100 turist izledi.

Ebu Simbel Tapınağı’ndaki olaya çeşitli kutlamalar ve folklor gösterileri de eşlik etti.

Firavunlar dönemindeki Mısır’da, Ebu Simbel ve çevresinin, astronomi açısından önemli bir bölge olduğu biliniyor. Ebu Simbel’in kuzeybatısında 11 bin yıl öncesine dayanan taş pusula ile yağmur yağma zamanını gösteren taş saat bulunuyor. Asvan’da dağın içi oyularak 20 yılda yapılan Ebu Simbel Tapınağı’nın kapısında 4 dev Ramses heykeli bulunuyor. Söz konusu tarihi olay sadece, II. Ramses’in “doğum günü” kabul edilen 22 Ekim ve “taç giyme günü” olduğu belirtilen 22 Şubat’ta gerçekleşiyor ve 20 dakika sürüyor. Antik Mısır’da, Firavun II. Ramses heykelinin yüzüne güneş ışınlarının vurduğu 22 Ekim “tarım” mevsiminin, 22 Şubat ise “hasat” mevsiminin başlangıcına işaret ediyordu.