Yılbaşı gecesi Girne’de sıkı denetim

31 Aralık yılbaşı gecesi, ülkenin gözde eğlence yerlerinin bulunduğu Girne’de yılbaşı kutlamaları için bölgeye akın eden halkın huzur ve güven içerisinde bir gece geçirmesi için polis ekipleri sabaha dek görev başındaydı. Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik ve diğer ekipler gerek devriye gerekse kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini sabaha kadar sürdürdü. Büyük bir özveri ile görev yapan polis ekipleri, sorumlu müdür ve amirlerinin öncülüğünde halkın huzur ve güven ortamı içerisinde yılbaşı kutlamalarını geçirmeleri için tedbirini en üst seviyeye çıkardıkları gözlerden kaçmadı