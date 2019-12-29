Yılbaşı bol yıldızlı geçecek
Ülkemiz sahnelerinde kutlayacaklar
Yeni yıla ülkemiz sahnelerinde girecek sanatçılar arasında Yıldız Tilbe’den Ebru Gündeş’e, Hadise’ye, Tarkan’a, Candan Erçetin’e Ziynet Sali’ye varıncaya kadar çok sayıda isim bulunuyor.
Yeni yıla az bir zaman kala hangi sanatçının nerede sahne alacağı belli olmaya başladı. Ünlü sanatçılar eski yılın stresini atıp yeni yıla sevenleriyle birlikte merhaba demek için gün sayıyor.
Yepyeni bir seneye adım atacağımız Yılbaşı günü acaba kim, nerede sahne alacak? Bu yıl, yılbaşının salı gününe denk gelmesi ve çarşamba gününün de resmi tatil olması sebebiyle ünlü isimler de sahne programlarını netleştirdi.
2019’un stresini geride bırakıp yeni bir yıla eğlenerek girmek isteyenler için ünlü isimlerle renklenecek yılbaşı programını sizler için derledik. İşte 2020 yılbaşı programları:
Gülşen: Vuni Palace Hotel
Derya Uluğ: Malpas Hotel
Volkan Konak: Grand Pasha Hotel
Sinan Yıldırım: Merit Lefkoşa Hotel
Seda Sayan: Salamis Bay Conti Resort Hotel
Zara: Kaya Artemis Hotel
Cenk Eren: Rocks Hotel
Yıldız Tilbe: Concorde Luxury Resort Hotel
Ebru Gündeş,: Port Cratos Hotel
Ferhat Göçer, Kuşum Aydın: Lord’s Palace Hotel
Sibel Can: Les Ambassadeur Hotel
Candan Erçetin: Merit Park Hotel
Tarkan: Elexus Hotel
Funda Arar: Nuh’un Gemisi Hotel
Serkan Kaya: Kaya Palazzo Hotel
Ziynet Sali: Savoy Hotel
Funda Arar: Nuh’un Gemisi Hotel
Koray Avcı: Merit Crystal Cove Hotel
Hadise: Limak Deluxe Hotel
Serdar Ortaç: Merit Royal Hotel