Yılbaşı bol yıldızlı geçecek

Yeni yıla ülkemiz sahnelerinde girecek sanatçılar arasında Yıldız Tilbe’den Ebru Gündeş’e, Hadise’ye, Tarkan’a, Candan Erçetin’e Ziynet Sali’ye varıncaya kadar çok sayıda isim bulunuyor.

Yeni yıla az bir zaman kala hangi sanatçının nerede sahne alacağı belli olmaya başladı. Ünlü sanatçılar eski yılın stresini atıp yeni yıla sevenleriyle birlikte merhaba demek için gün sayıyor.

Yepyeni bir seneye adım atacağımız Yılbaşı günü acaba kim, nerede sahne alacak? Bu yıl, yılbaşının salı gününe denk gelmesi ve çarşamba gününün de resmi tatil olması sebebiyle ünlü isimler de sahne programlarını netleştirdi.

2019’un stresini geride bırakıp yeni bir yıla eğlenerek girmek isteyenler için ünlü isimlerle renklenecek yılbaşı programını sizler için derledik. İşte 2020 yılbaşı programları:

Gülşen: Vuni Palace Hotel

Derya Uluğ: Malpas Hotel

Volkan Konak: Grand Pasha Hotel

Sinan Yıldırım: Merit Lefkoşa Hotel

Seda Sayan: Salamis Bay Conti Resort Hotel

Zara: Kaya Artemis Hotel

Cenk Eren: Rocks Hotel

Yıldız Tilbe: Concorde Luxury Resort Hotel

Ebru Gündeş,: Port Cratos Hotel

Ferhat Göçer, Kuşum Aydın: Lord’s Palace Hotel

Sibel Can: Les Ambassadeur Hotel

Candan Erçetin: Merit Park Hotel

Tarkan: Elexus Hotel

Funda Arar: Nuh’un Gemisi Hotel

Serkan Kaya: Kaya Palazzo Hotel

Ziynet Sali: Savoy Hotel

Funda Arar: Nuh’un Gemisi Hotel

Koray Avcı: Merit Crystal Cove Hotel

Hadise: Limak Deluxe Hotel

Serdar Ortaç: Merit Royal Hotel