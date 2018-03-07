Yiğiter: “Tüm kadın örgütleri ortak mücadele etmeli”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Kadın Meclisi Sözcüsü Hediye Yiğiter, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ve ataerkil yapıya karşı tüm kadın örgütlerinin ortak mücadele ve dayanışmasının elzem olduğunu vurguladı.

Yiğiter, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, Kıbrıs’ın kuzeyinde her 3 kadından birinin fiziksel şiddete maruz kaldığını, ev içi şiddettin, kadın cinayetlerinin her geçen gün artarak korkutucu boyutlara ulaştığını kaydetti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik şiddet, ev içi şiddet ve mobbing dahil, temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ataerkil yapının olduğu birçok sorun olduğuna işaret eden Yiğiter, şöyle devam etti:

“İçinde yaşadığımız yapı her geçen gün kadınlar açısından daha da eşitlik ve özgürlükten uzak bir noktaya taşınmaktadır. Kadın ticareti ve fuhuşa göz yuman hatta fırsat veren, öte yandan organize olmuş Sünni İslam’a dayalı oluşumların yaygınlaşması ve örgütlenmesi karşısında etkisiz kalan bir devlet yapısı ile karşı karşıyayız. Böylesi bir yapı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinden, kadın haklarından söz etmek mümkün değildir.”

Yiğiter, Kıbrıs’ın kuzeyinde dayatılmaya çalışılan gerici, faşist, eşitlik ve özgürlükten uzak düzene karşı eşit, özgür, savaşların ve sömürünün olmadığı bir dünya ve ülkede yaşama mücadelesine tüm dünya kadınları ile dayanışma içerisinde devam edeceklerini söyledi.