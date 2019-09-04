Diğer SporlarSpor

Yiğitcanlı ENKA 7 kez kürsüye çıktı

4 Eylül 2019

Bulgaristan’ın Pravets kentinde düzenlenen 72. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası sona erdi. ENKA Atletizm A Takımı sporcularımız 3 altın, 1 gümüş, 3 Bronz madalya ile toplam 7 kere kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Sporcularımızdan;
Batuhan Altıntaş 4×400 3:05.85’lik derece ile Bayrak Yarışı’nda altın madalya kazandı.
Sporcularımızdan Yiğitcan Hekimoğlu 200m’de 21.22 ile Balkan üçüncüsü,

Can Özüpek Üç Adım Atlama’da 16.37’lik derecesiyle Balkan üçüncüsü,

Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma’da 69.04’lük derece ile Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bulgaristan’ın Pravets kentinde düzenlenen 72. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası sona erdi. ENKA Atletizm A Takımı…

Enka Spor Kulübü paylaştı: 4 Eylül 2019 Çarşamba

Etiketler

İlgili Makaleler

Katar, FIFA 2022 Dünya Kupası’nın logosunu tanıttı

4 Eylül 2019

Lefkoşa’da kıran kırana

4 Eylül 2019

Avrupa Ralli Şampiyonası Lefkoşa Seyirci Özel Etabı 28 Eylül’de

4 Eylül 2019

KKTOK göreve çağrıldı

4 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı