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Yiğitcanlı ENKA 7 kez kürsüye çıktı
Bulgaristan’ın Pravets kentinde düzenlenen 72. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası sona erdi. ENKA Atletizm A Takımı sporcularımız 3 altın, 1 gümüş, 3 Bronz madalya ile toplam 7 kere kürsüye çıkma başarısı gösterdi.
Sporcularımızdan;
Batuhan Altıntaş 4×400 3:05.85’lik derece ile Bayrak Yarışı’nda altın madalya kazandı.
Sporcularımızdan Yiğitcan Hekimoğlu 200m’de 21.22 ile Balkan üçüncüsü,
Can Özüpek Üç Adım Atlama’da 16.37’lik derecesiyle Balkan üçüncüsü,
Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma’da 69.04’lük derece ile Balkan üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
Bulgaristan’ın Pravets kentinde düzenlenen 72. Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası sona erdi. ENKA Atletizm A Takımı…
Enka Spor Kulübü paylaştı: 4 Eylül 2019 Çarşamba