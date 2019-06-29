Güney KıbrısKıbrıs

Yeşil Hat’ta yakın olan benzin istasyonları şikayetçi

29 Haziran 2019

 Kıbrıs Rum Benzin İstasyonları Birliği’nin, Yeşil Hat’ta komşu olan benzin istasyonlarının işlerinin yüzde 30-40 azalması nedeniyle, bu iş yerlerinin sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, bu konunun, Rum Benzin İstasyonları Birliğ’nin genişletilmiş toplantısında gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre Benzin İstasyonları Birliği, Kıbrıslı Rumların KKTC’ye yönelik ve KKTC’den olan geçişlerdeki artış, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin haksız rekabet koşullarının yaratılmasına neden olduğundan söz ederek Yeşil Hat’ta komşu olan benzin istasyonlarının işlerinin, yüzde 30-40 oranında azaldığını belirtti.

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