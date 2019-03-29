Yerli ürünlerden 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısı!
22 -28 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı.
Tarım Dairesi 22 -28 Mart 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Sığır Besi Yemleri ve Süt Yemleri, Acı Biber , Soya Küsbesi , Karpuz,Yeşil Erik ve Ekmeklik Buğday olmak üzere 35 numuneden 34’ü temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Onbaşı Ltd ait ithal erikten alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün, firmanın isteği üzerine İMHA veya MENŞEİNE İADE edilecektir.
Yerli ürünlerden Valencia Portakal, Domates, Enginar, Biber Çeşitleri, Fasulye, Çilek, Maydanoz, Salatalık, Patlıcan ve Mor Sarma olmak üzere 59 numuneden 54’ü temiz olup, 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Tatlısu köyünde domates üretimi yapan Hacı Çelik (2. alım) ve fasulye üretimi yapan Nuri İster, Mağusa’da dolmalık biber üretimi yapan İdris Saraç ve kapya biber üretimi yapan Selahattin Kuş’un ürünlerinden alınan numunelerde, limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Tatlısu köyünde fasulye üretimi yapan Ahmet Özdemir, üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü ilaç kullanımından dolayı ürün imha edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 21 Part Temiz
5 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Part Temiz
6 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
7 Mehmet Gazioğlu İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz
8 Gazi Karakaş Çift. İthal Cp Sığır Süt Yemi Temiz
9 Pınarlı Koop Ltd. İthal Beşyem Manolya Besi Yemi Temiz
10 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 14 yemi Temiz
11 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Royal Besi 19 yemi Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Acı Biber Temiz
13 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
14 Bekir Cura İthal Karpuz Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Erik limit Üstü
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
19 Köşe Tic Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
20 Köşe Tic Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
21 Köşe Tic Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
22 Orc Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
23 Orc Foods Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
24 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
25 Orc Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
30 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
32 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
33 M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
34 Nej Garin Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz
35 Çağsın Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Temiz
36 Mahmut Çil Tatlısu Biber Temiz
37 Mahmut Çil Tatlısu Fasulye Temiz
38 Hacı Çelik Tatlısu Domates limit Üstü
39 Nuri İster Tatlısu Salatalık Temiz
40 Nuri İster Tatlısu Fasulye limit Üstü
41 Nuri İster Tatlısu Domates Temiz
42 Mehmet Akkaya Tatlısu Fasulye Temiz
43 Oğuz Karaçay Alsancak Çilek Temiz
44 Akdeniz Tarım Ür. Tepebaşı Patlıcan Temiz
45 Akdeniz Tarım Ür. Tepebaşı Domates Temiz
46 İdris Saraç Mağusa Domates Temiz
47 İdris Saraç Mağusa Dolmalık Biber limit Üstü
48 Selahattin Kuş Mağusa Patlıcan Temiz
49 Selahattin Kuş Mağusa Kapya Biber limit Üstü
50 Ümmügülsüm Tuğrul Mağusa Salatalık Temiz
51 Ümmügülsüm Tuğrul Mağusa Domates Temiz
52 İsmail Kabak Mağusa Salatalık Temiz
53 İsmail Kabak Mağusa Domates Temiz
54 Meryem Kuşaf Çukurova Enginar Temiz
55 Abide Kuşaf Çukurova Enginar Temiz
56 Salime Kırşan Akdoğan Enginar Temiz
57 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz
58 Dudu Uluerli Akdoğan Enginar Temiz
59 Osman Özmındık Akdoğan Enginar Temiz
60 Zekayi Güzen Aydınköy Valencia Portakal Temiz
61 Yusuf Peköz Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
62 Reha Yılmazcan Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
63 Mehmet Özdaş Güzelyurt Valencia Portakal Temiz
64 Orli Ltd. Kalkanlı Valencia Portakal Temiz
65 Özkan Özgüneş Yayla Valencia Portakal Temiz
66 Ramadan Onbaşı Yayla Valencia Portakal Temiz
67 Lisani Ayvacı Yayla Valencia Portakal Temiz
68 Ömer Güneş Bostancı Valencia Portakal Temiz
69 Naim Ersoy Bostancı Valencia Portakal Temiz
70 Hüseyin Kavaz Yayla Valencia Portakal Temiz
71 Feray Tokerli Yayla Valencia Portakal Temiz
72 Ayten K. Öztoygar Yayla Domates Temiz
73 Ulus Kızılyürek Yuvacık Mor Lahana Temiz
74 Ulus Kızılyürek Yuvacık Maydanoz Temiz
75 Ulus Kızılyürek Kalkanlı Enginar Temiz
76 Güneş Kabaran Yeşilırmak Çilek Temiz
77 Yücel Asya Yeşilırmak Çilek Temiz
78 Bulut Ekici Yeşilırmak Çilek Temiz
79 Münever İneci Yeşilırmak Çilek Temiz
80 Aynur Baş Yeşilırmak Çilek Temiz
81 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz
82 Okan Oranlı İskele Enginar Temiz
83 Mehmet Ekenleroğlu Sınırüstü Enginar Temiz
84 Fatma Sesigüzel Sınırüstü Enginar Temiz
85 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
86 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
87 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
88 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
89 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
90 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz
91 Abide Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar Temiz
92 Meryem Kuşaf Yeniboğaziçi Enginar Temiz
93 Ahmet Özdemir Tatlısu Fasulye İmha
94 Ozan Bozkoyun Tatlısu Fasulye Temiz