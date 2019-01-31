Kıbrıs

Yerel yönetimlerin finansal durumu değerlendirildi

31 Ocak 2019

Yerel yönetimlerin finansal durumu hakkında değerlendirme yapılması amacıyla dün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) himayesinde toplantı düzenlendi.

KTBB’den verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KTBB As Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, belediye başkanları ve Dünya Bankası uzmanlarının katıldığı toplantı Merit Lefkoşa Hotel’de yer aldı.

Toplantı, Dünya Bankası uzmanları tarafından, Avrupa Komisyonu ile işbirliğinde, her yıl hazırlanan Yerel Yönetimlerin Finansman Sorunlarını irdeleyen rapor kapsamında düzenlendi.

Toplantıda, yerel yönetimler için gelir artırıcı mekanizmaların neler olabileceği, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında tesis edilmesi gereken dikey hesap verebilirlik ilişkileri ve yerel yönetimler düzeyinde borç yönetimi konuşuldu.

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