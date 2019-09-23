Yenicami’nin yeni sezon formaları çıktı

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün yeni sezon forma kitleri duyuruldu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda taraftarların Facebook ve Instagram üzerinden sipariş verebileceklerini duyurdu.
“Yeni formalarımız büyük taraftarımızı bekliyor 🦅
Forma kodu, beden, isim ve numara tercihinizi telefon numaranızla birlikte Facebook veya Instagram sayfamıza mesaj atarak sipariş verebilirsiniz.”
Yeni formalarımız büyük taraftarımızı bekliyor 🦅Forma kodu, beden, isim ve numara tercihinizi telefon numaranızla birlikte Facebook veya Instagram sayfamıza mesaj atarak sipariş verebilirsiniz.