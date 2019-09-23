FutbolSpor

Yenicami’nin yeni sezon formaları çıktı

23 Eylül 2019

Yenicami Ağdelen Kulübü’nün yeni sezon forma kitleri duyuruldu. Kulüp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda taraftarların Facebook ve Instagram üzerinden sipariş verebileceklerini duyurdu.

“Yeni formalarımız büyük taraftarımızı bekliyor 🦅

Forma kodu, beden, isim ve numara tercihinizi telefon numaranızla birlikte Facebook veya Instagram sayfamıza mesaj atarak sipariş verebilirsiniz.”

Yeni formalarımız büyük taraftarımızı bekliyor 🦅Forma kodu, beden, isim ve numara tercihinizi telefon numaranızla birlikte Facebook veya Instagram sayfamıza mesaj atarak sipariş verebilirsiniz.

Yenicami Ağdelen Kulübü paylaştı: 23 Eylül 2019 Pazartesi

Etiketler

İlgili Makaleler

Kaymaklı patladı: 0-4

23 Eylül 2019
Ali YÖNEY

Kalite farkı..

23 Eylül 2019
Mustafa Bahadır

Doğan zoru kolaya çevirdi

23 Eylül 2019

Doğan Lefke’de uçtu: 1-4

23 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı