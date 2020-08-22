KıbrısMagazin

Yeniboğaziçi’nde türü belirlenemeyen patlaycı ele geçirildi

22 Ağustos 2020

Yeniboğaziçi’nde bugün bir evde ve çevresinde toplam 1 kg ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi. 2 kişiyi tutuklayan polisin bomba imha ekipleri bahse konu maddeyi incelemek üzere muhafaza altına aldı.

Polisin açıklamasına göre, M.G.’ye ait ikametgahta ve ikametgahının karşında bulunan arazide yapılan arama neticesinde, türü henüz tespit edilemeyen yaklaşık 1 kg ağırlığında patlayıcı olduğuna inanılan madde bulundu.

Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan  D.G. tutuklanarak çıkartıldıkları Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından haklarında  üçer gün tutukluluk emri verildi.

Bahse konu madde bomba imha ekipleri tarafından incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Soruşturma devam ediyor.


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