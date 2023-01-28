Yeni Zelanda’yı vuran selde can kaybı 3’e yükseldi

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşiyor.

Rekor seviyede yağış alan şehirde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

Bir cansız bedenin otoparkta, diğerinin ise toprak kaymasının vurduğu bir evde bulunduğu belirtildi. Sel sularına kapılan 1 kişinin ise kayıp durumda olduğu aktarıldı.

Meteoroloji servisine göre normalde yaz boyunca yağan yağmur, 1 günde yağdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 ev de elektriksiz kaldı.

[Fotoğraf: Reuters]

“Bu, yakın geçmişte benzeri görülmemiş bir olay”

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, acil durum ilan edilmesinin ardından askeri bir uçakla Auckland’a geldi. Hipkins, “Önceliğimiz, Auckland halkının güvende olmasını, barınma ve ihtiyaç duydukları temel hizmetlere erişebilmelerini sağlamaktır” dedi.

Şehir genelinde temizlik çalışmalarının yürütüldüğü, mümkünse halkın evde kalması gerektiğini aktaran Hipkins, “Bu, yakın geçmişte benzeri görülmemiş bir olay” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şehri vuran selde dün 1 kişinin cansız bedeni kanalda bulunmuştu.