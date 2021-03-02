Yeni Zelanda’da ışık saçan köpek balığı keşfedildi

Bel\u00e7ika\u2019daki Catholilique de Louvaim \u00dcniversitesi ve Yeni Zelanda\u2019daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstiti\u00fcs\u00fc (NIWA) ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131, bilim d\u00fcnyas\u0131n\u0131 heyecanland\u0131ran bir ke\u015fif yapt\u0131. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, okyanusun derinliklerinde ya\u015fayan ve karanl\u0131kta kendili\u011finden parlayan k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131 t\u00fcr\u00fc ke\u015ffetti. T\u00fcrlerden biri d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck par\u0131ldayan hayvan\u0131 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n\r\nBaz\u0131\u00a0 organizmalar\u0131n ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi, \u00e7e\u015fitli reaksiyonlar s\u0131ras\u0131nda kimyasal enerjinin \u0131\u015f\u0131k enerjisine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fclmesi ile canl\u0131n\u0131n etraf\u0131na \u0131\u015f\u0131k yaymas\u0131 olarak nitelendirilen biyol\u00fcminesans olay\u0131, asl\u0131nda deniz ve okyanuslarda ya\u015fayan hayvanlarda s\u0131k\u00e7a rastlanan bir durum. Ancak s\u00f6z olay konusu, k\u00fct burunlu k\u00f6pekbal\u0131\u011f\u0131, kara kar\u0131nl\u0131 fener k\u00f6pekbal\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcney fener kabu\u011fu k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131nda ilk defa g\u00f6zlemlendi.\r\n\r\nS\u00f6z konusu k\u00f6pek bal\u0131klar\u0131,\u00a0 Yeni Zelanda'n\u0131n do\u011fu k\u0131y\u0131s\u0131ndaki Chatham Rise'de yap\u0131lan ara\u015ft\u0131ram esnas\u0131nda ke\u015ffedildi. 180 cm'ye kadar b\u00fcy\u00fcyebilen k\u00fct burunlu k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131\u00a0 \u015fu anda bilinen en b\u00fcy\u00fck parlak omurgal\u0131 olarak kabul edildi. Ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar t\u00fcr\u00fc "\u0131\u015f\u0131kl\u0131 dev k\u00f6pek bal\u0131\u011f\u0131" olarak adland\u0131rd\u0131.\r\n\r\nB\u0130L\u0130M D\u00dcNYASI DER\u0130N DEN\u0130Z EKOS\u0130STEM\u0130 HAKKINDA \u00c7OK AZ \u015eEY B\u0130L\u0130YOR\r\n\r\nAra\u015ft\u0131rmac\u0131lar, bulgular\u0131n derin denizlerdeki ya\u015fama dair \u00f6nemli ke\u015ffilere yol a\u00e7aca\u011f\u0131n\u0131, \u00e7\u00fcnk\u00fc, bu ekosistemin bilim taraf\u0131ndan \u00fczerinde \u00e7ok az \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nI\u015f\u0131kl\u0131 k\u00f6pekbal\u0131\u011f\u0131 t\u00fcrlerinin hepsi okyanus y\u00fczeyinden\u00a0 200 ile 1000 metre derinlikte yani\u00a0 g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n ula\u015famad\u0131\u011f\u0131 mezopelajik veya "alacakaranl\u0131k" ku\u015fa\u011f\u0131 olarak bilinen b\u00f6lgede ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\nYIRTICILARDAN KORUNMAK \u0130\u00c7\u0130N PARILDIYOR OLAB\u0130L\u0130R\r\n\r\nDi\u011fer taraftan uzmanlar, hayvanlara a\u015fa\u011f\u0131dan bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda k\u00f6peK bal\u0131klar\u0131n\u0131n arkadan ayd\u0131nlat\u0131lm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bu \u00fc\u00e7 t\u00fcr\u00fcn parlayan alt kar\u0131nlar\u0131n\u0131n onlar\u0131 y\u0131rt\u0131c\u0131lara kar\u015f\u0131 kamufle etmeye yard\u0131mc\u0131 olabilece\u011fini ifade etti.\r\n\r\n