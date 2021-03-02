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Yeni Zelanda’da ışık saçan köpek balığı keşfedildi

2 Mart 2021
parlayan köpek balığı





Belçika’daki Catholilique de Louvaim Üniversitesi ve Yeni Zelanda’daki Ulusal Atmosfer ve Su Enstitiüsü (NIWA) araştırmacıları, bilim dünyasını heyecanlandıran bir keşif yaptı. Araştırmacılar, okyanusun derinliklerinde yaşayan ve karanlıkta kendiliğinden parlayan köpek balığı türü keşfetti. Türlerden biri dünyanın en büyük parıldayan hayvanı olarak kayıtlara geçti.





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2 Mart 2021


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