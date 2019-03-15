Dünya

Yeni Zelanda’da Cuma Namazı sırasında camilere saldırı: 49 kişi öldü

15 Mart 2019

Yeni Zelanda’nın, Christchurch kentinde iki camiye Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti, en az 48 kişi ise yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı bir ‘terör saldırısı’ olarak niteledi.

Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, El Nur ve Linwood camilerini hedef alan saldırıların ardından, biri kadın dört kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bush, gözaltına alınan kişilerin araçlarında el yapımı bomba olduğundan şüphelenilen düzenekler bulunduğunu ve ve askerlerin bunları etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Saldırıları ‘terör saldırısı’ olarak niteleyen Başbakan Jacinda Ardern, “Bu, Yeni Zelanda’nın en karanlık günlerinden biri olacak” dedi.

Avusturalya Başbakanı Scott Morrison yakalanan dört kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi ve bu kişiyi “aşırı sağcı terörist” diye tanımladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıları Twitter’dan Türkçe ve İngilizce paylaştığı mesajlarla kınadı ve “Yeni Zelanda’da Nur Camii’ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum” dedi.

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