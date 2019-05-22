Yeni Zelanda parlamentosunda ‘seri tecavüzcü’ iddiaları için soruşturma istendi

Yeni Zelanda parlamentosunda bir tecavüzcünün çalıştığı ve bu kişinin çok sayıda taciz olayına karıştığı iddiaları üzerine, muhalefet partisi soruşturma açılmasını istedi.

Meclis başkanı Trevor Mallard, parlamentoda baskı ve taciz olaylarını ele alan bir raporda, tecavüz kategorisine girebilecek üç ayrı “ciddi cinsel saldırı” iddiasına yer verilmiş olduğunu ifade etti.

Çarşamba günü Yeni Zelanda radyosuna konuşan Mallard, rapordan anladığı kadarıyla üç olaydan aynı kişinin sorumlu olduğunu ve muhtemelen hala parlamentoda görevli bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine, muhalefetteki Ulusal Parti başkan yardımcısı Paula Bennett, Mallard’ı olaya açıklık getirmeye davet etti.

Bennett, olaylarla ilgili polise başvurulmadığı takdirde “bir suçluyu barındırma” görüntüsü oluşacağını, suç işlemiş biri varsa meclis başkanı ve raporu hazırlayan yetkilinin sorumlu davranıp polisi devreye sokması gerektiğini söyledi.

‘Parlamento kadınlar için güvenli mi?’ sorusu soruluyor

Başbakan Yardımcısı Winston Peters, bu suçu işleyen kişinin milletvekili olmadığını vurguladı.

Mallard, saldırıya uğrayanların rıza göstermesi ve bilgi vermesi halinde polisin olaya müdahil olacağını ifade etti.

Parlamentoda maruz kalınan baskı ve taciz olaylarını ele alan raporda, 14 cinsel saldırı vakasının yanı sıra 50 kişi istemedikleri halde kendilerine dokunulduğundan, 54 kişi istenmeyen cinsel yaklaşımlardan şikayet etmişti.

Parlamentonun kadınlar için güvenli bir yer olup olmadığı sorulduğunda Bennett, “Bugün pek de öyle hissedilmiyor” dedi.

Raporun ardından 85 ayrı öneri getirildiği, milletvekilleri, personel ve medyanın onayladığı bir davranış kuralları metni hazırlandığı belirtildi.