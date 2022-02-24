Kıbrıs

Yeni hükümetin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı başladı

24 Şubat 2022
UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.





UBP-DP-YDP Hükümeti’nin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında başladı.




Saat 14.00’te başlaması planlanan toplantı, Başbakan Sucuoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Rusya-Ukrayna krizine yönelik olağanüstü toplantıya katılması nedeniyle, saat 16.30’da başladı.



Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan toplantıda, bakanların tümü hazır bulundu.

Toplantı sonrasında, Başbakan Sucuoğlu’nun açıklama yapacağı belirtildi.



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24 Şubat 2022


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