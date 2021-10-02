Yeni COVID-19 ilacının fiyatı belli oldu

SARS-CoV-2 enfeksiyonundan hemen sonra verilen bir hap, bir kişinin hastaneye yatış ve ölüm riskini yarıya indiriyor. Molnupiravir adını taşıyan ilacın fiyatı 700 dolar yani yaklaşık 6 bin 200 Türk Lirası olarak belirlendi.

İlaç şirketi Merck yaptığı açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden acil kullanım izni için yakında başvurmayı planladığını söyledi.

Germans Trias i Pujol Üniversitesi’nden Oriol Mitja, “Hastaneye yatışı azaltmak için çalışan bir araştırmacı olarak, Merck duyurusu benim için 2021 yılının en büyük haber hikayelerinden biri” dedi.

Uzmanlar Molnupiravir’in tartışmasız bir oyun değiştirici olduğunu belirtiyor. Büyük etki boyutu ve uygulama kolaylığı sayesinde COVID-19 ölüm oranlarını azaltma potansiyeli ve hafif COVID-19 tedavisi paradigmasını değiştirdiğini de ifade ediyor.

5 günlük ilaç tedavisi

İlaç, tedaviyle kanıtlanmış ilk oral antiviral olma özelliğini taşıyor.

Molnupiravir için yapılan araştırma sırasında hastalar, laboratuvar çalışmalarının SARS-CoV-2 virüsünün genomunu kopyalama yeteneğini bozduğunu gösteren 5 günlük bir ilaç tedavisi aldı.

Merck, çalışmalara 1550 hastayı dahil etmeyi planlamıştı, ancak bağımsız bir veri izleme komitesi, ilacın etkili olduğu netleştiğinde çalışmayı durdurdu.

700 dolar fiyat biçildi

The New York Times, ABD hükümetinin 700 dolardan 1,7 milyon doz molnupiravir için ön sipariş verdiğini bildirdi.

Medyada molnupiravir’in fiyatı için “hayat kurtaran bir tablet için kabul edilemez” yorumları yapıldı.

Boston Üniversitesi Gelişen Bulaşıcı Hastalıklar Politika ve Araştırma Merkezi Direktörü Nahid Bhadelia, oral antivirallerin “çok büyük bir etkisi” olabileceğini, ancak bunun olması için hızlı testlerin mevcut olması gerektiğini, böylece tedaviye hastalığın erken döneminde başlanması gerektiğini söylüyor.