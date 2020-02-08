Yeni Corona virüsü raporu, bu zamana kadar bilinmeyen detayları ortaya çıkardı

Corona virüsü hâlâ durdurulabilmiş değilken hastalığı ve virüsü daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak bir rapor yayınlandı. JAMA’da yayınlanan iki raporda virüsün ve etkilerinin röntgeni çekildi.

Wuhan’daki bir hastanın, gittiği hastanedeki en az 10 sağlık çalışanına ve diğer 4 hastaya enfeksiyon bulaştırdığı ortaya çıktı. Sadece bu örnek bile, Wuhan’daki 138 hastanın, virüsün yayılmasına ve gelişmesine nasıl katkıda bulunduğunu gösteriyor.

JAMA’da bu konuyla ilgili en detaylı araştırmalardan bir tanesi yayınlandı. Araştırmaya göre Wuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi’ne 1 Ocak-28 Ocak tarihleri arasında kabul edilen hastaların yaş aralığı 22 ile 92 arasını kapsıyor ve bu hastaların ortalama yaşı ise 56. Corona virüsü, bu hastaların %41’ine ise hastanede bulaşıyor.

Hastalığın yayılışı

Birçok sağlık çalışanına virüsü bulaştıran hasta, ilk olarak karnıyla ilgili semptomları sebebiyle ameliyat odasına alınıyor. Henüz Corona virüsünden şüphelenilmediği o günlerde, o odada bulunan diğer dört hasta da virüse yakalanıyor.

Araştırmanın yazarları ellerindeki verilerin, insandan insana hızlı bir şekilde yayılan virüsün bu vakalar sırasında meydana geldiğini gösterdiğini söylüyor. Ameliyat odasına alınan hastanın semptomları, doktorları yanıltıyor. Dolayısıyla hastalığın yayılmasını önlemek için alınması gereken önlemler alınamıyor. Ayrıca ilk başlarda hastaların yaklaşık %10’u kadarında sıradan olmayan semptomlar baş gösteriyor.

Hastalık konusundaki endişelerin bir diğer kaynağı da virüsün etkilerinin ilk başlarda çok sert olmaması. Uzmanların yaptığı açıklamalara göre ilk semptomlardan nefes tıkanıklığına geçiş süresi ortalama 5 beş gün, hastaneye yatırılma süresi 7 gün, ağır nefes sorunları ise 8 güne denk geliyor. Doktorlar, hastalığın gözlemlenmesinde oldukça dikkatli olması gerektiğini dile getiriyorlar.

Raporlara göre Corona virüsüne yakalanmış yaşlı, diyabetli, kalp rahatsızlıkları olan veya kanser olan hastalar, genç ve sağlıklı hastalara göre hastalığı çok daha sert bir şekilde yaşıyorlar. Detaylı analiz edilen 138 hastanın %26’lık kısmının yaş ortalaması 66 ve yoğun bakım ihtiyaçları bulunuyor. Yoğun bakıma ihtiyaç duymayan hastaların yaş ortalaması ise 51.

Vücudu nasıl etkiliyor?

Vanderbilt Üniversitesi Bulaşıcı Hastalık Uzmanı Dr. William Schaffner, verdiği bir röportajda hastaların verilerine göre hastalığın, zatürreye ve vücutta güçlü iltihaplı tepkileri tetikleyen sistemik viral enfeksiyonlara sebep olduğunu ifade etti.

Dr. Schaffner “Vücudun organ sistemlerinin etkilendiğini gösteren biyokimyasal göstergeler bulunuyor ve belli boyutlarda fonksiyonlarını bozan iltihaplı yanıtlar var” ifadelerini kullandı. Dr. Schaffner; akciğerlerin, kalbin, karaciğerin, böbreklerin ve kanın pıhtılaşmasını kontrol eden sistemlerin etkilendiğini ancak virüsün, akciğerler haricindeki organları etkileyip etkilemediğinin henüz belli olmadığını ifade etti.

JAMA’da yer alan ikinci rapora göre Pekin’deki hastanede, 16 Ocak ile 29 Ocak tarihleri arasında 13 hasta tedavi edildi. Wuhan’dakilere göre daha genç olan bu grubun yaş ortalaması 34’tü. 50 yaşının üstünde sadece bir kişinin bulunduğu bu grupta bir de 2 yaşında bir çocuk bulunuyordu. Pekin’deki bu grup, Wuhan’dakiler kadar ağır bir hastalık yaşamadılar ve hiçbiri hayatını kaybetmedi.