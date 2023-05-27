Yeni batarya atılımı elektrikli araba menzilini iki katına çıkaracak

Bir batarya girişimi, bin kilometrelik menzile sahip elektrikli araç bataryalarının seri üretimini yapan ilk şirket olmayı hedefliyor. Bu rakam, mevcut standardın yaklaşık iki katı.

Volkswagen’in tedarikçilerinden Çin merkezli Gotion High Tech, yıllık teknoloji konferansında yeni L600 LMFP Astroinno bataryasını tanıttı ve seri üretimin 2024’te başlayacağını iddia etti.

Şirket, lityum-manganez-demir-fosfat (LMFP) bataryanın gerekli tüm güvenlik testlerini geçtiğini, 4 bin şarj-deşarj döngüsü kadar ömrü olduğunu ve bu sayede günlük elektrikli otomobillerde kullanılabileceğini açıkladı.

Tek bir şarjla elde edilen bin kilometrelik menzil, bataryaya 4 milyon kilometrelik potansiyel bir kullanım ömrü sağlıyor ve bu da bir otomobilin ortalama ömrünü fazlasıyla aşıyor.

Yeni bataryanın tek şarjla menzili, geçen yıl Almanya’dan Birleşik Krallık’a tek şarjla seyahat ederek menzil rekoru kıran Mercedes-Benz Vision EQXX gibi özelleştirilmiş elektrikli prototipler tarafından kırılan rekorlara da eşdeğer.

Bu teknolojiyi ticari olarak uygulanabilir hale getirmek için 10 yıl süren şirket içi araştırmalar yapıldı ve bu tür bataryalarla ilgili önceki sorunların üstesinden gelmek adına yeni elektrolit katkı maddeleri ve en son teknoloji kullanıldı.

Şimdiye kadar LMFP malzemeleri düşük iletkenlik, düşük sıkıştırma yoğunluğu ve yüksek sıcaklıklarda manganez çözünmesinden mustaripti, bu da elektrikli araçlarda kullanılamayacak kadar verimsiz ve hantal olmalarına yol açıyordu.

Bu zorluklara rağmen, teknolojinin muazzam potansiyeli araştırmacıların ve sektör gözlemcilerinin dikkatini çekti.

Gotion High-Tech Uluslararası Ticaret Birimi İcra Kurulu Başkanı Dr. Cheng Qian, “Son yıllarda, lityum demir fosfat (LFP) teknolojisi, pazar payının artmaya devam etmesiyle piyasanın takdirini yeniden kazandı” dedi.

Öte yandan, seri üretilen LFP pillerinin enerji yoğunluğundaki artış darboğazlarla karşılaştı ve daha fazla iyileştirme, kimyasal sistemin güncellenmesini gerektiriyor, bu nedenle [sistemimiz] geliştirildi.

Şirket batarya tasarımında başka atılımlar da yaptı. Yapısal parçaların sayısı yüzde 45 oranında azaldı ve ağırlıkları üçte bir oranında düşürüldü.

Batarya paketinin kablo sistemi de yenilikçi tasarım sayesinde 303 metreden sadece 80 metreye düştü.

Bataryanın ilk olarak hangi araçlarda kullanılacağı belli olmasa da Gotion High Tech, ABD’de 2,3 milyar dolarlık bir batarya fabrikası kurmayı planlıyor.

*İçerik orijinal haline bağlı kalınarak çevrilmiştir. Independent Türkçe’nin editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Independent Türkçe için çeviren: İpek Uyar