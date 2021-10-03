Yeni araştırmaya göre sonsuza dek yaşamak mümkün

Yeni bir araştırmaya göre insanların 130 yaşını görmesinin ve bundan da fazla yaşamasının önünde teorik açıdan hiçbir engel yok.

Lozan’daki İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden istatistik profesörü Anthony Davison’ın liderlik ettiği araştırma ekibi, 105 yaşına ulaşanların ve 110 yaşından sonra da hayatta kalanların verilerini inceledi.

İlk veri seti, 13 farklı ülkede 110 yaşını aşmış bin 100’den fazla kişinin bilgilerinden oluşuyordu. İkinci veri seti de Ocak 2009’dan Aralık 2015 arasında 105 yaşına basan tüm İtalyanların bilgilerini içeriyordu.

Araştırmada ekstrapolasyon ismi verilen matematiksel bir yöntem kullanıldı. Bu yöntem, bir zaman dizisinin kapsadığı dönemin veya verilerin dışındaki değerlerin, geçmiş değerlerden hareketle tahmin edilmesi anlamına geliyor.

İncelemeler, yaşlandıkça ölüm riskinin istikrarlı bir şekilde arttığını ama bu riskin sonunda sabit kaldığını ortaya koydu. Bulgulara göre, nihayetinde ölüm ihtimali ve yaşama şansı yüzde 50-50 olmak üzere sabit kalıyordu.

Davison, “110 yaşından sonra bir yıl daha yaşamayı neredeyse yazı tura atmak gibi düşünebilirsiniz” dedi ve ekledi:

Eğer tura gelirse, bir sonraki doğum gününüze kadar yaşarsınız, gelmezse önünüzdeki yıl içinde öleceksiniz demektir.

Araştırmacılar, eldeki verilere dayanarak, insanların en az 130 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörüyor.

Ancak Royal Society Open Science isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan bulgular, aslında “insan ömrünün sınırı olmadığı anlamına geliyor”.

“İmkansız değil”

Öte yandan Davison, 110 yaşındayken bile 130’a ulaşma şansının “milyonda bir” olduğunu ifade etti:

İmkansız değil ama pek olası da değil.

Davidson ayrıca, “130 yaşın altında bir sınır varsa şu anda mevcut olan verileri kullanarak bunu tespit edebilmemiz gerekirdi” diye konuştu.

Bilim insanı, yüz yıl içinde 130 yaşına ulaşan insanlar olabileceğini düşünüyor. Zira giderek daha çok kişi 110 yaşına ulaştıkça içlerinden birinin “milyonda bir” olma ihtimali artıyor.

Ancak büyük tıbbi ve sosyal ilerlemeler gerçekleşmezse bunun çok üzerinde yaşlara ulaşılması pek mümkün görünmüyor.

Kayıtlardaki en yaşlı kişi ise 1997’de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment olmuştu.

Dünyanın en yaşlı yaşayan kişisi de 118 yaşındaki Japon Kane Tanaka.