Spor

YDÜ spor faaliyetlerini askıya alıyor iddiası!!

11 Eylül 2020

Tonguç KOTAK

 

Ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) spor federasyonları çatısı altındaki kulüp faaliyetlerini askıya alıyor söylentileri ile çalkalanıyor. Basketbol, hentbol, voleybol gibi branşlarda en başarılı kulüpler arasında olan ve yüzlerce sporcuyu bünyesinde bulunduran Yakın Doğu’nun pandemi nedeniyle ülkeye öğrenci gelme konusunda sıkıntı yaşanacağından böyle bir karar alma aşamasında olduğu öğrenildi. Yakın Doğu’nun böyle bir karar alması durumunda birçok spor federasyonunun da olumsuz etkilenmesi bekleniyor.


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